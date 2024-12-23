Скільки "шахедів" Росія виробляє щомісяця — нові дані

Редакція видання Defense Express дійшла висновку, що країна-агресорка РФ змогла вийти на темп виробництва Shahed-136 у 2000 дронів на місяць.
Головні тези:
- Аналіз номерів дронів свідчить про різке збільшення обсягів виробництва.
- Російське виробництво «шахедів» в Алабузі суттєво наростило темпи протягом останніх місяців.
- Ще нещодавно Росія виготовляла до 1000 дронів на місяць.
Росія виробляє дедалі більше “шахедів”
Журналісти звернули увагу на знімок, на якому видно уламки збитого дрона із номером "Ы 11934".
Що важливо розуміти, він був запущений ворогом під час атаки по Харкову 21 грудня.
Окрім того, наголошується, що перший випадок такого маркування був помічений у липні 2023 року.
За словами аналітиків, спочатку армія РФ використовувала "Шахеди" з індексом "М" — найімовірніше йшлося про дрони іранської збірки.
Однак минулого року зʼявилися БПЛА з індексом "К" та подекуди "КБ" — ці збиралися в Росії, але зараз серія вже не зустрічається.
Росія виходить на новий рівень у виробництві дронів
На переконання аналітиків, російське виробництво "Шахедів" в Алабузі різко наростило темпи.
Що важливо розуміти, станом на кінець жовтня цього року фігурував номер "Ы 7069"".
Варто звернути увагу на те, що в минулому показники трималися на рівні до 1000 дронів щомісяця.
Наразі залишилося з'ясувати, як країні-агресорці вдалося так швидко наростити обсяг виробництва.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-