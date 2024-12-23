Скільки "шахедів" Росія виробляє щомісяця — нові дані

Редакція видання Defense Express дійшла висновку, що країна-агресорка РФ змогла вийти на темп виробництва Shahed-136 у 2000 дронів на місяць.

Росія виробляє дедалі більше “шахедів”

Журналісти звернули увагу на знімок, на якому видно уламки збитого дрона із номером "Ы 11934".

Що важливо розуміти, він був запущений ворогом під час атаки по Харкову 21 грудня.

У випадку, якщо номери були без пропусків, то це означає, що РФ виготовила за 2024 рік вже близько 10 тисяч "шахедів" саме на своїх потужностях. Бо вже у лютому 2024 року дрони з індексом "Ы" були з номерами понад 2600, — наголошує редакція видання. Поширити

Окрім того, наголошується, що перший випадок такого маркування був помічений у липні 2023 року.

За словами аналітиків, спочатку армія РФ використовувала "Шахеди" з індексом "М" — найімовірніше йшлося про дрони іранської збірки.

Однак минулого року зʼявилися БПЛА з індексом "К" та подекуди "КБ" — ці збиралися в Росії, але зараз серія вже не зустрічається.

Росія виходить на новий рівень у виробництві дронів

На переконання аналітиків, російське виробництво "Шахедів" в Алабузі різко наростило темпи.

При цьому не 1 тисяча на місяць, бо це середній темп за рік під час якого щомісячні обсяги лише збільшувались. Поширити

Що важливо розуміти, станом на кінець жовтня цього року фігурував номер "Ы 7069"".

І якщо росіяни не "хімічать" з серійними номерами, це свідчить про те, що щомісячний темп виробництва "Шахедів" під кінець року у РФ досяг близько 2000 одиниць. Поширити

Варто звернути увагу на те, що в минулому показники трималися на рівні до 1000 дронів щомісяця.