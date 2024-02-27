Сколько солдат РФ на самом деле уничтожили ВСУ — объяснение Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько солдат РФ на самом деле уничтожили ВСУ — объяснение Генштаба

ВСУ
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Источник:  Украинская правда

Как объяснил спикер Генерального штаба ВСУ старший лейтенант Андрей Ковалев, потери армии РФ в войне против Украины составляют 412400 человек убитыми и ранеными по состоянию на 27 февраля 2024 года.

В Генштабе ВСУ объяснили, как считают потери российских оккупантов

Андрей Ковалев обращает внимание на то, что каждый день Генеральный штаб ВСУ обнародует общие боевые потери врага.

Однако, что важно понимать, это общие потери.

Общие потери российских оккупантов, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно – безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага. И по состоянию на 27 февраля 2024 года общие потери российских окупантов ориентировочно составляют 412 400 человек, - объяснил Андрей Ковалев.

Как уже упоминалось ранее, во время большой пресс-конференции 25 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что во время полномасштабного вторжения России погибли 31 тысяча украинских военных, а с российской стороны числится 180 тысяч погибших.

Тридцать одна тысяча украинцев военных погибли в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, что там лжет Путин со своим лживым окружением. Но каждая эта потеря - это большие потери для нас. Россиян погибло 180 тысяч. Я не знаю, сколько без вести пропавших у них, но знаю, что до 500 тысяч в сумме с ранеными".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 27 февраля

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 850 российских захватчиков, а из техники уничтожено:

  • танков - 6556 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин - 12494 (+16) ед;

  • артиллерийских систем - 1009 (+16) ед;

  • РСЗО - 1000 ед.;

  • средства ПВО - 686 ед;

  • самолетов - 340 ед;

  • вертолетов - 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7729 (+22) ед;

  • крылатые ракеты -1912 (+2) ед.;

  • корабли/катера - 25 ед.;

  • подводные лодки - 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн - 13065 (+28) ед;

  • специальная техника - 1588 (+8) ед.

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