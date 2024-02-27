Скільки солдатів РФ насправді знищили ЗСУ — пояснення Генштабу

Як пояснив речник Генерального штабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Ковальов, втрати армії РФ у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими станом на 27 лютого 2024 року.

У Генштабі ЗСУ пояснили, як рахують втрати російських окупантів

Андрій Ковальов звертає увагу на те, що кожного дня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога.

Однак, що важливо розуміти, це загальні втрати.

Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме — безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога. І станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412400 осіб, — пояснив Андрій Ковальов. Поширити

Як уже згадувалося раніше, під час великої пресконференції 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових, а з російського боку значиться 180 тисяч загиблих.

Тридцять одна тисяча українців військових загинули у цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіян загинуло 180 тисяч. Я не знаю, скільки безвісти зниклих у них, але знаю, що до 500 тисяч в сумі з пораненими". Володимир Зеленський Президент України

Що відомо про втрати армії РФ станом на 27 лютого

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 850 російських загарбників, а з техніки знищено: