Скільки солдатів РФ насправді знищили ЗСУ — пояснення Генштабу
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки солдатів РФ насправді знищили ЗСУ — пояснення Генштабу

ЗСУ
Джерело:  Українська правда

Як пояснив речник Генерального штабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Ковальов, втрати армії РФ у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими станом на 27 лютого 2024 року.

У Генштабі ЗСУ пояснили, як рахують втрати російських окупантів

Андрій Ковальов звертає увагу на те, що кожного дня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога.

Однак, що важливо розуміти, це загальні втрати.

Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме — безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога. І станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412400 осіб, — пояснив Андрій Ковальов.

Як уже згадувалося раніше, під час великої пресконференції 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових, а з російського боку значиться 180 тисяч загиблих.

Тридцять одна тисяча українців військових загинули у цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіян загинуло 180 тисяч. Я не знаю, скільки безвісти зниклих у них, але знаю, що до 500 тисяч в сумі з пораненими".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що відомо про втрати армії РФ станом на 27 лютого

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 850 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 6556 (+1) од.;

  • бойових броньованих машин — 12494 (+16) од.;

  • артилерійських систем — 1009 (+16) од.;

  • РСЗВ — 1000 од.;

  • засоби ППО — 686 од.;

  • літаків — 340 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7729 (+22) од.;

  • крилаті ракети -1912 (+2) од.;

  • кораблі/катери — 25 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13065 (+28) од.;

  • спеціальна техніка — 1588 (+8) од.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Снаряди для ЗСУ. Євросоюз знайшов вихід із ситуації
Євросоюз
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ПС ЗСУ збили ще один російський винищувач Су-34 на Сході
Микола Олещук
Су-34
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Франція надасть 250 тис ударних дронів для ЗСУ
Дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?