Скільки солдатів РФ насправді знищили ЗСУ — пояснення Генштабу

Як пояснив речник Генерального штабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Ковальов, втрати армії РФ у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими станом на 27 лютого 2024 року.
У Генштабі ЗСУ пояснили, як рахують втрати російських окупантів
Андрій Ковальов звертає увагу на те, що кожного дня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога.
Однак, що важливо розуміти, це загальні втрати.
Як уже згадувалося раніше, під час великої пресконференції 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових, а з російського боку значиться 180 тисяч загиблих.
Що відомо про втрати армії РФ станом на 27 лютого
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 850 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6556 (+1) од.;
бойових броньованих машин — 12494 (+16) од.;
артилерійських систем — 1009 (+16) од.;
РСЗВ — 1000 од.;
засоби ППО — 686 од.;
літаків — 340 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7729 (+22) од.;
крилаті ракети -1912 (+2) од.;
кораблі/катери — 25 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 13065 (+28) од.;
спеціальна техніка — 1588 (+8) од.
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