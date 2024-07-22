В настоящее время в Украине дислоцировано более 30 тысяч сотрудников Росгвардии. Большинство личного состава Росгвардии занимается охраной тыла, и лишь несколько подразделений участвуют в боях на передовой.

Британская разведка назвала численность сотрудников Росгвардии на войне с Украиной

Как отмечается в сводке, главное боевое подразделение Росгвардии, 116-я бригада специального назначения, скорее всего, состоит из трех полков войск, имеющих доступ к танкам, боевым машинам пехоты и артиллерии.

По данным британской разведки, с начала 2024 года Росгвардия пыталась увеличить свои передовые силы за счет поглощения российских нерегулярных формирований. Росгвардия успешно интегрировала в свои ряды батальон "Восток" так называемой "ДНР" в мае 2024 года.

Вероятно, что ожидаемое соглашение о службе вагнеровских сил в составе 1-го добровольческого корпуса Росгвардии было нарушено в марте 2024 года, — отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 July 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/xsWo78hMKA#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/eTMV1wdfAh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 22, 2024

Росгвардия снова бросит на украинский фронт большое количество вагнеровцев

Как удалось узнать Минобороны Великобритании, команда диктатора Путина убеждена в том, что смогла ликвидировать любые потенциальные угрозы от группы "Вагнер".