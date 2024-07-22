Сколько сотрудников Росгвардии воюют против Украины — данные разведки Британии
Категория
Мир
Дата публикации

Сколько сотрудников Росгвардии воюют против Украины — данные разведки Британии

Минобороны Британии
Сколько сотрудников Росгвардии воюют против Украины — данные разведки Британии
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В настоящее время в Украине дислоцировано более 30 тысяч сотрудников Росгвардии. Большинство личного состава Росгвардии занимается охраной тыла, и лишь несколько подразделений участвуют в боях на передовой.

Главные тезисы

  • Украиной дислоцировано более 30 тысяч сотрудников Росгвардии, большинство из которых охраняют тыл, а лишь несколько подразделений принимают участие в боях на передовой.
  • По данным британской разведки, главное боевое подразделение Росгвардии 116-я бригада специального назначения состоит из трех полков войск и имеет доступ к танкам и артиллерии.
  • Росгвардия пыталась увеличить передовые силы за счет поглощения российских нерегулярных формирований, включая батальон 'Восток' и 'вагнеровцев'.
  • Команда диктатора Путина убеждена в успешности ликвидации потенциальных угроз группы 'Вагнер'.
  • События показывают вновь бросание большого количества вагнеровцев на украинский фронт, что стало важным аспектом конфликта.

Британская разведка назвала численность сотрудников Росгвардии на войне с Украиной

Как отмечается в сводке, главное боевое подразделение Росгвардии, 116-я бригада специального назначения, скорее всего, состоит из трех полков войск, имеющих доступ к танкам, боевым машинам пехоты и артиллерии.

По данным британской разведки, с начала 2024 года Росгвардия пыталась увеличить свои передовые силы за счет поглощения российских нерегулярных формирований. Росгвардия успешно интегрировала в свои ряды батальон "Восток" так называемой "ДНР" в мае 2024 года.

Вероятно, что ожидаемое соглашение о службе вагнеровских сил в составе 1-го добровольческого корпуса Росгвардии было нарушено в марте 2024 года, — отмечают в Минобороны Британии.

Росгвардия снова бросит на украинский фронт большое количество вагнеровцев

Как удалось узнать Минобороны Великобритании, команда диктатора Путина убеждена в том, что смогла ликвидировать любые потенциальные угрозы от группы "Вагнер".

Разведчики обращают внимание на то, что новоназначенный главарь "вагнеровцев" Антон "Лотос" Елизаров сделал свое первое видеообращение после гибели Евгения Пригожина и бывшего полевого командира наемников Дмитрия Уткина еще в августе прошлого года.

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