В настоящее время в Украине дислоцировано более 30 тысяч сотрудников Росгвардии. Большинство личного состава Росгвардии занимается охраной тыла, и лишь несколько подразделений участвуют в боях на передовой.
Главные тезисы
- Украиной дислоцировано более 30 тысяч сотрудников Росгвардии, большинство из которых охраняют тыл, а лишь несколько подразделений принимают участие в боях на передовой.
- По данным британской разведки, главное боевое подразделение Росгвардии 116-я бригада специального назначения состоит из трех полков войск и имеет доступ к танкам и артиллерии.
- Росгвардия пыталась увеличить передовые силы за счет поглощения российских нерегулярных формирований, включая батальон 'Восток' и 'вагнеровцев'.
- Команда диктатора Путина убеждена в успешности ликвидации потенциальных угроз группы 'Вагнер'.
- События показывают вновь бросание большого количества вагнеровцев на украинский фронт, что стало важным аспектом конфликта.
Британская разведка назвала численность сотрудников Росгвардии на войне с Украиной
Как отмечается в сводке, главное боевое подразделение Росгвардии, 116-я бригада специального назначения, скорее всего, состоит из трех полков войск, имеющих доступ к танкам, боевым машинам пехоты и артиллерии.
По данным британской разведки, с начала 2024 года Росгвардия пыталась увеличить свои передовые силы за счет поглощения российских нерегулярных формирований. Росгвардия успешно интегрировала в свои ряды батальон "Восток" так называемой "ДНР" в мае 2024 года.
Росгвардия снова бросит на украинский фронт большое количество вагнеровцев
Как удалось узнать Минобороны Великобритании, команда диктатора Путина убеждена в том, что смогла ликвидировать любые потенциальные угрозы от группы "Вагнер".
Разведчики обращают внимание на то, что новоназначенный главарь "вагнеровцев" Антон "Лотос" Елизаров сделал свое первое видеообращение после гибели Евгения Пригожина и бывшего полевого командира наемников Дмитрия Уткина еще в августе прошлого года.
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