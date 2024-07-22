Скільки співробітників Росгвардії воюють проти України — дані розвідки Британії
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Скільки співробітників Росгвардії воюють проти України — дані розвідки Британії

Міноборони Британії
Британська розвідка назвала чисельність співробітників Росгвардії на війні з Україною

Наразі в Україні дислоковано понад 30 тисяч співробітників Росгвардії. Більшість особового складу Росгвардії займається охороною тилу, і лише кілька підрозділів беруть участь у боях на передовий.

Головні тези:

  • Україною дислоковано понад 30 тисяч співробітників Росгвардії, більшість з яких охороняє тил, а лише кілька підрозділів бере участь у боях на передовій.
  • За даними британської розвідки, головний бойовий підрозділ Росгвардії 116-а бригада спеціального призначення складається з трьох полків військ і має доступ до танків та артилерії.
  • Росгвардія намагалася збільшити передові сили за рахунок поглинання російських нерегулярних формувань, включаючи батальйон 'Восток' та 'вагнерівців'.
  • Команда диктатора Путіна переконана в успішності ліквідації потенційних загроз від групи 'Вагнер'.
  • Події показують знову кидання великої кількості 'вагнерівців' на український фронт, що стало важливим аспектом конфлікту.

Британська розвідка назвала чисельність співробітників Росгвардії на війні з Україною

Як зазначається у зведенні, головний бойовий підрозділ Росгвардії, 116-а бригада спеціального призначення, швидше за все, складається з трьох полків військ, які мають доступ до танків, бойових машин піхоти та артилерії.

За даними британської розвідки, з початку 2024 Росгвардія намагалася збільшити свої передові сили за рахунок поглинання російських нерегулярних формувань. Росгвардія успішно інтегрувала до своїх лав батальйон "Восток" так званої "ДНР" у травні 2024 року.

Ймовірно, що очікувана угода про службу вагнерівських сил у складі 1-го добровольчого корпусу Росгвардії була порушена в березні 2024 року, — зазначають у Міноборони Британії.

Росгвардія знову кине на український фронт велику кількість вагнерівців

Як вдалося дізнатися Міноборони Великої Британії, команда диктатора Путіна переконана в тому, що змогла ліквідувати будь-які потенційні загрози від групи “Вагнер”.

Розвідники звертають увагу на те, що новопризначений ватажок "вагнерівців" Антон "Лотос" Єлізаров зробив своє перше відеозвернення після загибелі Євгенія Пригожина і колишнього польового командира найманців Дмітрія Уткіна ще в серпні минулого року.

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