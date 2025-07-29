"Скоро узнает". Соратники Трампа анонсировали неприятный сюрприз для Путина

Американские сенаторы-республиканцы дали ясно понять, что они одобряют решение президента США Дональда Трампа сократить дедлайн для российского диктатора Владимира Путина. Глава Белого дома требует, чтобы Путин остановил войну против Украины в течение следующих 10-12 дней, начиная с 28 июля.

Республиканцы радуются решению Трампа

По убеждению сенаторов, единственный способ заставить российского диктатора прекратить войну — усилить экономическое давление на РФ.

Республиканец Джон Кеннеди призвал власти США не игнорировать тот факт, что у Путина "кровь под ногтями", а также он является "мясником" не только для украинцев, но и для собственного народа.

Путин понимает только силу. С ним невозможно найти общий язык. Единственный способ заставить его к переговорам — заставить голодать его военную машину. Мы должны ударить по его бюджету, остановив продажу российской нефти из-за второстепенных санкций, — подчеркнул Кеннеди. Поделиться

Республиканца возмущает тот факт, что Путин постоянно демонстрирует неуважение к американскому лидеру Дональду Трампу, который дал диктатору много шансов на примирение.

Еще один соратник президента США — Берни Морено — заинтриговал заявлением о том, что Путин "скоро узнает", что с Трампом нельзя играть в игры и почувствует ярость главы Белого дома: