Американские сенаторы-республиканцы дали ясно понять, что они одобряют решение президента США Дональда Трампа сократить дедлайн для российского диктатора Владимира Путина. Глава Белого дома требует, чтобы Путин остановил войну против Украины в течение следующих 10-12 дней, начиная с 28 июля.
Главные тезисы
- Сенаторы считают, что только экономическое давление на Россию может остановить Путина.
- Трамп больше не собирается играть в игры российского диктатора.
Республиканцы радуются решению Трампа
По убеждению сенаторов, единственный способ заставить российского диктатора прекратить войну — усилить экономическое давление на РФ.
Республиканец Джон Кеннеди призвал власти США не игнорировать тот факт, что у Путина "кровь под ногтями", а также он является "мясником" не только для украинцев, но и для собственного народа.
Республиканца возмущает тот факт, что Путин постоянно демонстрирует неуважение к американскому лидеру Дональду Трампу, который дал диктатору много шансов на примирение.
Еще один соратник президента США — Берни Морено — заинтриговал заявлением о том, что Путин "скоро узнает", что с Трампом нельзя играть в игры и почувствует ярость главы Белого дома:
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