Американські сенатори-республіканці дали чітко зрозуміти, що вони схвалюють рішення президента США Дональда Трампа скоротити дедлайн для російського диктатора Володимира Путіна. Очільник Білого дому вимагає, щоб Путін зупинив війну проти України протягом наступних 10-12 днів, починаючи з 28 липня.

Республіканці радіють рішенню Трампа

На переконання сенаторів, єдиний шлях змусити російського диктатора припинити війну — посилити економічний тиск на РФ.

Республіканець Джон Кеннеді закликав владу США не ігнорувати той факт, що Путін має "кров під нігтями", а також є "м’ясником" не лише для українців, а й для власного народу.

Путін розуміє лише силу. З ним неможливо порозумітися. Єдиний спосіб змусити його до переговорів — змусити голодувати його військову машину. Ми маємо вдарити по його бюджету, зупинивши продаж російської нафти через вторинні санкції, — наголосив Кеннеді. Поширити

Республіканця обурює той факт, що Путін постійно демонструє неповагу до американського лідера Дональда Трампа, який дав диктатору багато шансів на примирення.

Ще один соратник президента США — Берні Морено — заінтригував заявою про те, що Путін "скоро дізнається", що з Трампом не можна грати в ігри й відчує лють очільника Білого дому: