Американські сенатори-республіканці дали чітко зрозуміти, що вони схвалюють рішення президента США Дональда Трампа скоротити дедлайн для російського диктатора Володимира Путіна. Очільник Білого дому вимагає, щоб Путін зупинив війну проти України протягом наступних 10-12 днів, починаючи з 28 липня.
Головні тези:
- Сенатори вважають, що лише економічний тиск на Росію може зупинити Путіна.
- Трамп більше не збирається грати в ігри російського диктатора.
Республіканці радіють рішенню Трампа
На переконання сенаторів, єдиний шлях змусити російського диктатора припинити війну — посилити економічний тиск на РФ.
Республіканець Джон Кеннеді закликав владу США не ігнорувати той факт, що Путін має "кров під нігтями", а також є "м’ясником" не лише для українців, а й для власного народу.
Республіканця обурює той факт, що Путін постійно демонструє неповагу до американського лідера Дональда Трампа, який дав диктатору багато шансів на примирення.
Ще один соратник президента США — Берні Морено — заінтригував заявою про те, що Путін "скоро дізнається", що з Трампом не можна грати в ігри й відчує лють очільника Білого дому:
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