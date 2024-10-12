"Сливал" секретную информацию. Контрразведка раскрыла "крота" в рядах Нацгвардии

Контрразведкой разоблачен военнослужащий ВСУ, который несанкционированно распространял информацию о расположении войск в Сумской области.
Главные тезисы
- Разоблаченный военнослужащий использовал свое служебное положение для передачи конфиденциальных данных о военных движениях в Сумской области.
- Инцидент со шпионом в Нацгвардии является серьезным нарушением национальной безопасности и требует принятия дальнейших мер по предотвращению подобных случаев.
- Важность контрразведывательного обеспечения подразделений вооруженных сил для предотвращения утечек конфиденциальной информации и обеспечения национальной безопасности.
Контрразведка раскрыла "крота" в рядах Нацгвардии
В ходе осуществления контрразведывательного обеспечения подразделений, входящих в состав ОТУ «Северск», сотрудниками 8 управления УВКР СБУ получена информация о факте возможной утечки данных военного характера.
Совместно со следователями ДБР в рамках расследования уголовного производства по признакам совершения уголовного правонарушения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины) был установлен военнослужащий воинской части НГУ, дислоцирующийся в Сумской области.
Он, используя служебное положение и действуя с прямым умыслом, посылал гражданским информацию с ограниченным доступом о расположении военных формирований на территории Сумщины и движении воздушных судов ВСУ.
По результатам досудебного расследования военнослужащему поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 УКУ.
Что известно о задержанном агенте
Контрразведка СБУ 9 октября задержала информатора ФСБ, действовавшего в Донецкой и Сумской областях. Агент разведывал позиции украинских войск и корректировал воздушные удары окупантов.
Как сообщили в СБУ, наибольший интерес врага вызвали локации сил обороны на Покровском направлении, одном из самых горячих фронтов.
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