"Сливал" секретную информацию. Контрразведка раскрыла "крота" в рядах Нацгвардии

Контрразведкой разоблачен военнослужащий ВСУ, который несанкционированно распространял информацию о расположении войск в Сумской области.

Контрразведка раскрыла "крота" в рядах Нацгвардии

В ходе осуществления контрразведывательного обеспечения подразделений, входящих в состав ОТУ «Северск», сотрудниками 8 управления УВКР СБУ получена информация о факте возможной утечки данных военного характера.

Совместно со следователями ДБР в рамках расследования уголовного производства по признакам совершения уголовного правонарушения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины) был установлен военнослужащий воинской части НГУ, дислоцирующийся в Сумской области.

Он, используя служебное положение и действуя с прямым умыслом, посылал гражданским информацию с ограниченным доступом о расположении военных формирований на территории Сумщины и движении воздушных судов ВСУ.

По результатам досудебного расследования военнослужащему поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 УКУ.

Что известно о задержанном агенте

Контрразведка СБУ 9 октября задержала информатора ФСБ, действовавшего в Донецкой и Сумской областях. Агент разведывал позиции украинских войск и корректировал воздушные удары окупантов.

Как сообщили в СБУ, наибольший интерес врага вызвали локации сил обороны на Покровском направлении, одном из самых горячих фронтов.