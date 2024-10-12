"Сливал" секретную информацию. Контрразведка раскрыла "крота" в рядах Нацгвардии
Категория
Украина
Дата публикации

"Сливал" секретную информацию. Контрразведка раскрыла "крота" в рядах Нацгвардии

СБУ
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Источник:  ОК "Север"

Контрразведкой разоблачен военнослужащий ВСУ, который несанкционированно распространял информацию о расположении войск в Сумской области.

Главные тезисы

  • Разоблаченный военнослужащий использовал свое служебное положение для передачи конфиденциальных данных о военных движениях в Сумской области.
  • Инцидент со шпионом в Нацгвардии является серьезным нарушением национальной безопасности и требует принятия дальнейших мер по предотвращению подобных случаев.
  • Важность контрразведывательного обеспечения подразделений вооруженных сил для предотвращения утечек конфиденциальной информации и обеспечения национальной безопасности.

Контрразведка раскрыла "крота" в рядах Нацгвардии

В ходе осуществления контрразведывательного обеспечения подразделений, входящих в состав ОТУ «Северск», сотрудниками 8 управления УВКР СБУ получена информация о факте возможной утечки данных военного характера.

Совместно со следователями ДБР в рамках расследования уголовного производства по признакам совершения уголовного правонарушения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины) был установлен военнослужащий воинской части НГУ, дислоцирующийся в Сумской области.

Он, используя служебное положение и действуя с прямым умыслом, посылал гражданским информацию с ограниченным доступом о расположении военных формирований на территории Сумщины и движении воздушных судов ВСУ.

По результатам досудебного расследования военнослужащему поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 УКУ.

Что известно о задержанном агенте

Контрразведка СБУ 9 октября задержала информатора ФСБ, действовавшего в Донецкой и Сумской областях. Агент разведывал позиции украинских войск и корректировал воздушные удары окупантов.

Как сообщили в СБУ, наибольший интерес врага вызвали локации сил обороны на Покровском направлении, одном из самых горячих фронтов.

Агентом был 23-летний житель Покровска, которого завербовали из-за так называемой "медовой ловушки" на сайте знакомств. Представительница российской спецслужбы предложила ему "ближе познакомиться" и поручила собирать информацию, сообщает СБУ.

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