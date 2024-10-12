"Зливав" секретну інформацію. Контррозвідка розкрила "крота" у лавах Нацгвардії

Контррозвідкою викрито військовослужбовця ЗСУ, який несанкціоновано поширював інформацію про розташування військ на Сумщині.
Головні тези:
- Контррозвідка виявила військовослужбовця ЗСУ, який поширював конфіденційну інформацію.
- Порушник використовував службове становище для передачі даних про рухи військ у Сумській області.
- Розслідування показало, що військовослужбовець діяв з прямим умислом шкодити національній безпеці.
- Винний отримав підозру у вчиненні кримінального правопорушення і переданий до суду.
- Інцидент є серйозним порушенням безпеки країни та вимагає подальших заходів для запобігання подібним випадкам.
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У ході здійснення контррозвідувального забезпечення підрозділів, що входять до складу ОТУ «Сіверськ», співробітниками 8 управління ДВКР СБУ отримано інформацію про факт можливого витоку даних військового характеру.
Спільно зі слідчими ДБР у рамках розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 114-2 КК України) було встановлено військовослужбовця військової частини НГУ, що дислокується на Сумщині.
Він, використовуючи службове становище та діючи з прямим умислом, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань на території Сумщини та руху повітряних суден ЗСУ.
За результатами досудового розслідування військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 ККУ.
Що відомо про затриманого агента
Контррозвідка СБУ 9 жовтня затримала інформатора ФСБ, який діяв у Донецькій та Сумській областях. Агент розвідував позиції українських військ та коригував повітряні удари окупантів.
Як повідомили в СБУ, найбільший інтерес ворога викликали локації Сил оборони на Покровському напрямку, одному з найгарячіших фронтів.
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