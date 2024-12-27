По информации руководителя Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, Босфорский пролив заблокировал танкер Cordelia Moon из состава теневого флота РФ, перевозившего нефть страны-агрессора.

Что известно о блокировании Босфорского пролива сломанным танкером теневого флота РФ

Я же говорю, что события последних дней — это уже Знак, а не какой-то "орешник с глотки", — подчеркнул Клименко. Поделиться

По его словам, танкер Cordelia Moon длиной 274 метра сломался при перевозке российской нефти под флагом Панамы.

Судно следовало из турецкого порта Ялова в Новороссийск, что привело к полному прекращению движения в обоих направлениях.

Это наш старый фигурант. Возит российскую нефть из портов Черного и Балтийского моря с 2022 года под разными названиями, — объясняет Клименко. Поделиться

Что известно о последствиях инцидента

По информации журналистов, Reuters. танкер, направлявшийся в порт в Новороссийске, остановился 26 декабря из-за поломки двигателя в районе Еникой.

На место, где произошла поломка, было направлено ремонтное судно.

Во время маршрута из Яловы в РФ у 274-метрового танкера сломался двигатель. Буксиры закрепили судно тросами, обеспечив его безопасность. Поделиться

Движение судов к югу в проливе Босфор в Турции обещали возобновить вчера вечером.