Сломанный танкер теневого флота РФ заблокировал Босфорский пролив
Категория
Проиcшествия
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Сломанный танкер теневого флота РФ заблокировал Босфорский пролив

танкер Cordelia Moon
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Источник:  Reuters

По информации руководителя Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, Босфорский пролив заблокировал танкер Cordelia Moon из состава теневого флота РФ, перевозившего нефть страны-агрессора.

Главные тезисы

  • Танкер Cordelia Moon теневого флота РФ сломался при перевозке российской нефти под флагом Панамы, блокируя Босфорский пролив.
  • Поломка двигателя танкера привела к остановке движения судов в обоих направлениях в проливе Босфор, вызвав серьезные последствия.
  • Cordelia Moon, построенный в 2006 году, является частью теневого флота РФ и используется для обхода санкций на российскую нефть.
  • Инцидент с танкером вызвал прекращение движения судов в Босфорском проливе, что потребовало направления ремонтного судна и привлечения буксиров для безопасности судна.

Что известно о блокировании Босфорского пролива сломанным танкером теневого флота РФ

Я же говорю, что события последних дней — это уже Знак, а не какой-то "орешник с глотки", — подчеркнул Клименко.

По его словам, танкер Cordelia Moon длиной 274 метра сломался при перевозке российской нефти под флагом Панамы.

Судно следовало из турецкого порта Ялова в Новороссийск, что привело к полному прекращению движения в обоих направлениях.

Это наш старый фигурант. Возит российскую нефть из портов Черного и Балтийского моря с 2022 года под разными названиями, — объясняет Клименко.

Что известно о последствиях инцидента

По информации журналистов, Reuters. танкер, направлявшийся в порт в Новороссийске, остановился 26 декабря из-за поломки двигателя в районе Еникой.

На место, где произошла поломка, было направлено ремонтное судно.

Во время маршрута из Яловы в РФ у 274-метрового танкера сломался двигатель. Буксиры закрепили судно тросами, обеспечив его безопасность.

Движение судов к югу в проливе Босфор в Турции обещали возобновить вчера вечером.

Cordelia Moon построен в 2006 году, фигурирует в отчетах Lloyd's List как звено теневого флота Кремля — одно из судов, используемых для обхода санкций, наложенных на российскую нефть.

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