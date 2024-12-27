По информации руководителя Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, Босфорский пролив заблокировал танкер Cordelia Moon из состава теневого флота РФ, перевозившего нефть страны-агрессора.
Главные тезисы
- Танкер Cordelia Moon теневого флота РФ сломался при перевозке российской нефти под флагом Панамы, блокируя Босфорский пролив.
- Поломка двигателя танкера привела к остановке движения судов в обоих направлениях в проливе Босфор, вызвав серьезные последствия.
- Cordelia Moon, построенный в 2006 году, является частью теневого флота РФ и используется для обхода санкций на российскую нефть.
- Инцидент с танкером вызвал прекращение движения судов в Босфорском проливе, что потребовало направления ремонтного судна и привлечения буксиров для безопасности судна.
Что известно о блокировании Босфорского пролива сломанным танкером теневого флота РФ
По его словам, танкер Cordelia Moon длиной 274 метра сломался при перевозке российской нефти под флагом Панамы.
Судно следовало из турецкого порта Ялова в Новороссийск, что привело к полному прекращению движения в обоих направлениях.
Что известно о последствиях инцидента
По информации журналистов, Reuters. танкер, направлявшийся в порт в Новороссийске, остановился 26 декабря из-за поломки двигателя в районе Еникой.
На место, где произошла поломка, было направлено ремонтное судно.
Движение судов к югу в проливе Босфор в Турции обещали возобновить вчера вечером.
Cordelia Moon построен в 2006 году, фигурирует в отчетах Lloyd's List как звено теневого флота Кремля — одно из судов, используемых для обхода санкций, наложенных на российскую нефть.
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