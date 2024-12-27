За інформацією керівника Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, Босфорську протоку заблокував танкер Cordelia Moon зі складу тіньового флоту РФ, що перевозив нафту країни-агресорки.
Головні тези:
- Танкер Cordelia Moon зламався під час перевезення російської нафти під прапором Панами, заблокувавши Босфорську протоку.
- Поломка двигуна танкера спричинила зупинку руху суден в обох напрямках у протоці Босфор.
- Cordelia Moon відоме як ланка тіньового флоту Кремля, використовується для обходу санкцій на російську нафту.
- Танкер побудований у 2006 році і відноситься до суден, які фігурують у звітах Lloyd's List як частина тіньового флоту.
Що відомо про блокування Босфорської протоки зламаним танкером тіньового флоту РФ
За його словами, танкер Cordelia Moon довжиною 274 метри зламався під час перевезення російської нафти під прапором Панами.
Судно прямувало з турецького порту Ялова до Новоросійська, що призвело до повного припинення руху в обох напрямках.
Що відомо про наслідки інциденту
За інформацією журналістів видання Reuters. танкер, що прямував до порта у Новоросійську, зупинився 26 грудня через поломку двигуна в районі Єнікой.
До місця, де сталась поломка, було спрямоване ремонтне судно.
Рух суден на південь у протоці Босфор у Туреччині обіцяли відновити вчора ввечері.
Cordelia Moon побудоване в 2006 році, фігурує у звітах Lloyd's List як ланка тіньового флоту Кремля — одне з суден, які використовуються для обходу санкцій, накладених на російську нафту.
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