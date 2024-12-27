Зламаний танкер тіньового флоту РФ заблокував Босфорську протоку
Категорія
Події
Дата публікації

Зламаний танкер тіньового флоту РФ заблокував Босфорську протоку

танкер Cordelia Moon
Джерело:  Reuters

За інформацією керівника Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, Босфорську протоку заблокував танкер Cordelia Moon зі складу тіньового флоту РФ, що перевозив нафту країни-агресорки. 

Головні тези:

  • Танкер Cordelia Moon зламався під час перевезення російської нафти під прапором Панами, заблокувавши Босфорську протоку.
  • Поломка двигуна танкера спричинила зупинку руху суден в обох напрямках у протоці Босфор.
  • Cordelia Moon відоме як ланка тіньового флоту Кремля, використовується для обходу санкцій на російську нафту.
  • Танкер побудований у 2006 році і відноситься до суден, які фігурують у звітах Lloyd's List як частина тіньового флоту.

Що відомо про блокування Босфорської протоки зламаним танкером тіньового флоту РФ

Я ж кажу, що події останніх днів — це вже Знак, а не якийсь там "орєшнік з бояришніком, — підкреслив Клименко.

За його словами, танкер Cordelia Moon довжиною 274 метри зламався під час перевезення російської нафти під прапором Панами.

Судно прямувало з турецького порту Ялова до Новоросійська, що призвело до повного припинення руху в обох напрямках.

Це наш старий фігурант. Возить російську нафту з портів Чорного та Балтійського моря з 2022 року під різними назвами, — пояснює Клименко.

Що відомо про наслідки інциденту

За інформацією журналістів видання Reuters. танкер, що прямував до порта у Новоросійську, зупинився 26 грудня через поломку двигуна в районі Єнікой.

До місця, де сталась поломка, було спрямоване ремонтне судно.

Під час маршруту з Ялови до РФ у 274-метрового танкера зламався двигун. Буксири закріпили судно тросами, забезпечивши його безпеку, — підтвердили інцидент у Мінтрансі Туреччини.

Рух суден на південь у протоці Босфор у Туреччині обіцяли відновити вчора ввечері.

Cordelia Moon побудоване в 2006 році, фігурує у звітах Lloyd's List як ланка тіньового флоту Кремля — одне з суден, які використовуються для обходу санкцій, накладених на російську нафту.

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