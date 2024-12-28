Смерть от тысячи порезов. Что известно о новой жестокой тактике России
Категория
Украина
Дата публикации

Смерть от тысячи порезов. Что известно о новой жестокой тактике России

армия РФ
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Источник:  Business Insider

Согласно данным иностранных журналистов, воины ВСУ сталкиваются со все большим количеством проблем из-за нехватки живой силы на поле боя. На этом фоне армия РФ принялась применять жестокую и дорогостоящую тактику.

Главные тезисы

  • Российская армия начала применять жестокую тактику, которая приводит к большому стрессу и проблемам для украинских военных.
  • Владимир Зеленский снизил минимальный возраст для мобилизации с 27 до 25 лет из-за нехватки живой силы.
  • Россия создает огромную нагрузку на собственные кадровые ресурсы.

Новая тактика России — что о ней известно

Сложившуюся ситуацию на поле боя прокомментировала Дара Массикот — старшая научная сотрудница Программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир.

То, что подразделения (украинские — ред.) испытывают от россиян — это значительное напряжение от российской тактики, — подчеркнула она.

Что важно понимать, российские захватчики беспрестанно атакуют воинов ВСУ очень малыми группами.

Это смерть от тысячи порезов. Это очень большой стресс для неукомплектованных подразделений, — отметила эксперт.

Ни для кого не секрет, что небольшие штурмовые атаки российских окупантов, известные как "мясные штурмы", всегда создавали проблемы для Украины, однако сейчас ситуация обострилась из-за нехватки живой силы.

На этом фоне глава государства Владимир Зеленский вынужден был снизить минимальный возраст для мобилизации с 27 до 25 лет.

Несмотря на это, команда американского лидера Джо Байдена настаивает на дальнейшем снижении возрастного порога, чтобы увеличить количество доступных для призыва людей, пока Украина не спешит с подобным решением.

У России также много проблем

Эксперты обращают внимание на то, что не только Украина сталкивается с дефицитом живой силы на поле боя.

Страна-агрессорка РФ также испытывает проблемы с мобилизацией. Несмотря на то, что проблемы армии России менее неотложны, чем в ВСУ, Россия все равно несет значительные потери на фронте.

Что важно понимать, это вызывает вопрос возможностей обеспечения войска в будущем.

Эта тактика человеческих волн оказывается очень дорогой. Эксперты из Института изучения войны отмечают, что обязательство России поддерживать высокий уровень активности на фронте создает огромную нагрузку на ее кадровые ресурсы.

Россия не сможет выдержать этот уровень потерь в среднесрочной перспективе.

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