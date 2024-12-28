Смерть від тисячі порізів. Що відомо про нову жорстоку тактику Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Смерть від тисячі порізів. Що відомо про нову жорстоку тактику Росії

армія РФ
Джерело:  Business Insider

Згідно з даними іноземних журналістів, воїни ЗСУ стикають з дедалі більшою кількістю проблему через брак живої сили на полі бою. На цьому тлі армія РФ почала застосовувати жорстоку й дорогу тактику.

Головні тези:

  • Російська армія почала застосовувати жорстоку тактику, яка призводить до великого стресу та проблем для українських військових.
  • Володимир Зеленський знизив мінімальний вік для мобілізації з 27 до 25 років через брак живої сили.
  • Росія створює величезне навантаження на власні кадрові ресурси. 

Нова тактика Росії — що про неї відомо

Ситуацію, що наразі склалася на полі бою прокоментувала Дара Массікот — старша наукова співробітниця Програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир,.

Те, що підрозділи (українські — ред.) відчувають від росіян, — це значне напруження від російської тактики, — наголосила вона.

Що важливо розуміти, російські загарбники безперестанку атакують воїнів ЗСУ дуже малими групами.

Це смерть від тисячі порізів. Це дуже великий стрес для підрозділів, які не укомплектовані, — зазначила експертка.

Ні для кого не секрет, що невеликі штурмові атаки російських окупантів, відомі як "м’ясні штурми", завжди створювали проблеми для України, однак наразі ситуація загострилася через брак живої сили.

На цьому тлі глава держави Володимир Зеленський був змушений знизити мінімальний вік для мобілізації з 27 до 25 років.

Попри це, команда американського лідера Джо Байдена наполягає на подальшому зниженні вікового порогу, щоб збільшити кількість доступних для призову людей. Поки Україна не поспішає з подібним рішенням.

У Росії також багато проблем

Експерти звертають увагу на те, що не лише Україна стикається з дефіцитом живої сили на полі бою.

Країна-агресорка РФ також зазнає проблем із мобілізацією. Попри те, що проблеми армії Росії менш нагальні, ніж у ЗСУ, Росія все одно несе значні втрати на фронті.

Що важливо розуміти, це викликає питання щодо можливостей забезпечення війська в майбутньому.

Ця тактика людських хвиль виявляється надзвичайно дорогою. Експерти з Інституту вивчення війни зазначають, що зобов’язання Росії підтримувати високий рівень активності на фронті створює величезне навантаження на її кадрові ресурси.

Росія не зможе витримати цього рівня втрат у середньостроковій перспективі.

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