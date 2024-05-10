Украина должна получить от Австралии в рамках пакета военной помощи ПЗРК RBS 70 NG, способные поражать цели на расстоянии до 9 км.
Что известно о новом пакете помощи Украине от Австралии
По информации журналистов издания Defence Industry Europe, о подготовке пакета военной помощи Украине недавно объявил глава Минобороны Австралии Ричард Марлес в рамках визита во Львов.
В пакет военной помощи войдут ПЗРК RBS 70 NG на общую сумму около 50 млн долларов.
Пакет помощи также включает 32,5 миллиона долларов на закупку дронов в рамках коалиции дронов, которую возглавляют Латвия и Британия.
Также деньги выделят на дополнительное оборудование для солдат, как шлемы, ботинки, генераторы и жесткие надувные лодки.
Что известно о ПЗРК RBS 70 NG
Разработчиком этих ПЗРК является шведская компания Saab.
RBS 70 NG представляет собой модернизированный вариант системы ПВО RBS 70.
Эти комплексы способны поражать цели на расстоянии до 9 км, включая дроны, вертолеты и самолеты с помощью ракет с лазерной наводкой.
RBS 70 NG имеет максимальную дальность действия от 8 до 9 км и может достигать высоты до 5 тыс. метров, имея такие усовершенствования, как улучшенная система наведения, интеграция с тепловизионной камерой, автоматическое отслеживание целей и упрощенное обучение операторов.
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