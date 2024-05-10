СМИ раскрыли подробности военной помощи Украине от Австралии
Категория
Украина
Дата публикации

СМИ раскрыли подробности военной помощи Украине от Австралии

Австралийские военные
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Источник:  online.ua

Украина должна получить от Австралии в рамках пакета военной помощи ПЗРК RBS 70 NG, способные поражать цели на расстоянии до 9 км.

Что известно о новом пакете помощи Украине от Австралии

По информации журналистов издания Defence Industry Europe, о подготовке пакета военной помощи Украине недавно объявил глава Минобороны Австралии Ричард Марлес в рамках визита во Львов.

В пакет военной помощи войдут ПЗРК RBS 70 NG на общую сумму около 50 млн долларов.

Подробности о количестве поставленных пусковых установок и боеприпасов RBS 70 NG, а также о том, будут ли предоставлены дополнительные предметы, например радары ПВО Giraffe AMB от шведской компании Saab, пока не разглашаются, — говорится в материале издания.

Пакет помощи также включает 32,5 миллиона долларов на закупку дронов в рамках коалиции дронов, которую возглавляют Латвия и Британия.

Также деньги выделят на дополнительное оборудование для солдат, как шлемы, ботинки, генераторы и жесткие надувные лодки.

Что известно о ПЗРК RBS 70 NG

Разработчиком этих ПЗРК является шведская компания Saab.

RBS 70 NG представляет собой модернизированный вариант системы ПВО RBS 70.

Эти комплексы способны поражать цели на расстоянии до 9 км, включая дроны, вертолеты и самолеты с помощью ракет с лазерной наводкой.

RBS 70 NG имеет максимальную дальность действия от 8 до 9 км и может достигать высоты до 5 тыс. метров, имея такие усовершенствования, как улучшенная система наведения, интеграция с тепловизионной камерой, автоматическое отслеживание целей и упрощенное обучение операторов.

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