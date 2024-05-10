Украина должна получить от Австралии в рамках пакета военной помощи ПЗРК RBS 70 NG, способные поражать цели на расстоянии до 9 км.

Что известно о новом пакете помощи Украине от Австралии

По информации журналистов издания Defence Industry Europe, о подготовке пакета военной помощи Украине недавно объявил глава Минобороны Австралии Ричард Марлес в рамках визита во Львов.

В пакет военной помощи войдут ПЗРК RBS 70 NG на общую сумму около 50 млн долларов.

Подробности о количестве поставленных пусковых установок и боеприпасов RBS 70 NG, а также о том, будут ли предоставлены дополнительные предметы, например радары ПВО Giraffe AMB от шведской компании Saab, пока не разглашаются, — говорится в материале издания. Поделиться

Пакет помощи также включает 32,5 миллиона долларов на закупку дронов в рамках коалиции дронов, которую возглавляют Латвия и Британия.

Также деньги выделят на дополнительное оборудование для солдат, как шлемы, ботинки, генераторы и жесткие надувные лодки.

Что известно о ПЗРК RBS 70 NG

Разработчиком этих ПЗРК является шведская компания Saab.

RBS 70 NG представляет собой модернизированный вариант системы ПВО RBS 70.

Эти комплексы способны поражать цели на расстоянии до 9 км, включая дроны, вертолеты и самолеты с помощью ракет с лазерной наводкой.