Україна має отримати від Австралії у рамках пакету військової допомоги ПЗРК RBS 70 NG, здатні вражати цілі на відстані до 9 км.
Що відомо про новий пакет допомоги Україні від Австралії
За інформацією журналістів видання Defence Industry Europe, про підготовку пакета військової допомоги Україні нещодавно оголосив глава Міноборони Австралії Річард Марлес в рамках візиту до Львова.
Зазначається, що до пакета військової допомоги увійдуть ПЗРК RBS 70 NG на загальну суму близько 50 млн доларів.
Пакет допомоги також включає 32,5 мільйона доларів на закупівлю дронів у рамках коаліції дронів, яку очолюють Латвія і Британія.
Також гроші виділять на додаткове обладнання для солдатів, таке як шоломи, черевики, генератори та жорсткі надувні човни.
Що відомо про ПЗРК RBS 70 NG
Розробником цих ПЗРК є шведська компанія Saab.
RBS 70 NG є модернізованим варіантом системи ППО RBS 70.
Ці комплекси здатні вражати цілі на відстані до 9 км, включаючи дрони, вертольоти і літаки за допомогою ракет із лазерним наведенням.
RBS 70 NG має максимальну дальність дії від 8 до 9 км і може досягати висоти до 5 тис метрів, маючи такі удосконалення, як поліпшена система наведення, інтеграція з тепловізійною камерою, автоматичне відстеження цілей і спрощене навчання операторів.
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