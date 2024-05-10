ЗМІ розкрили подробиці військової допомоги Україні від Австралії
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗМІ розкрили подробиці військової допомоги Україні від Австралії

Австралійські військові
Джерело:  online.ua

Україна має отримати від Австралії у рамках пакету військової допомоги ПЗРК RBS 70 NG, здатні вражати цілі на відстані до 9 км. 

Що відомо про новий пакет допомоги Україні від Австралії

За інформацією журналістів видання Defence Industry Europe, про підготовку пакета військової допомоги Україні нещодавно оголосив глава Міноборони Австралії Річард Марлес в рамках візиту до Львова.

Зазначається, що до пакета військової допомоги увійдуть ПЗРК RBS 70 NG на загальну суму близько 50 млн доларів.

Подробиці про кількість пускових установок і боєприпасів RBS 70 NG, які буде поставлено, а також про те, чи буде надано додаткові предмети, як-от радари ППО Giraffe AMB від шведської компанії Saab, поки не розголошуються, — йдеться у матеріалі видання.

Пакет допомоги також включає 32,5 мільйона доларів на закупівлю дронів у рамках коаліції дронів, яку очолюють Латвія і Британія.

Також гроші виділять на додаткове обладнання для солдатів, таке як шоломи, черевики, генератори та жорсткі надувні човни.

Що відомо про ПЗРК RBS 70 NG

Розробником цих ПЗРК є шведська компанія Saab.

RBS 70 NG є модернізованим варіантом системи ППО RBS 70.

Ці комплекси здатні вражати цілі на відстані до 9 км, включаючи дрони, вертольоти і літаки за допомогою ракет із лазерним наведенням.

RBS 70 NG має максимальну дальність дії від 8 до 9 км і може досягати висоти до 5 тис метрів, маючи такі удосконалення, як поліпшена система наведення, інтеграція з тепловізійною камерою, автоматичне відстеження цілей і спрощене навчання операторів.

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