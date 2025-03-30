СМИ слили в сеть секретный меморандум Пентагона

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет приказал определить приоритетом американской армии сдерживание захвата Тайваня Китаем и укрепление обороны страны путем "принятия риска" в Европе и других частях мира.

Хегсет сменил приоритеты для армии США

Документ с грифом "тайно/не для иностранцев" был распространен между всеми сотрудниками Пентагона в марте 2025 года.

В нем указано, что именно Китай — единственная угроза, на которую ориентируется министерство.

Недопущение захвата Китаем Тайваня — при одновременной защите родины США — единственный сценарий, на который ориентируется министерство. Пит Гегсет Министр обороны США

Также в центре внимания ведомства — защита США от угроз в "ближнем зарубежье", речь идет о Гренландии и Панамском канале.

Новый меморандум определяет систему приоритетов для высших должностных лиц Пентагона и алгоритм действий по выполнению этой работы.

Кроме того, указано, что Минобороны США будет более непосредственно участвовать в противодействии нелегальной миграции и наркоторговле.