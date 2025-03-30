СМИ слили в сеть секретный меморандум Пентагона

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет приказал определить приоритетом американской армии сдерживание захвата Тайваня Китаем и укрепление обороны страны путем "принятия риска" в Европе и других частях мира.
Главные тезисы
- Меморандум дает представление о стратегии защиты США на международной арене.
- Россия больше не является главной угрозой для страны.
Хегсет сменил приоритеты для армии США
Документ с грифом "тайно/не для иностранцев" был распространен между всеми сотрудниками Пентагона в марте 2025 года.
В нем указано, что именно Китай — единственная угроза, на которую ориентируется министерство.
Также в центре внимания ведомства — защита США от угроз в "ближнем зарубежье", речь идет о Гренландии и Панамском канале.
Новый меморандум определяет систему приоритетов для высших должностных лиц Пентагона и алгоритм действий по выполнению этой работы.
Кроме того, указано, что Минобороны США будет более непосредственно участвовать в противодействии нелегальной миграции и наркоторговле.
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