ЗМІ злили в мережу секретний меморандум Пентагону

Глава Міністерства оборони США Піт Гегсет наказав визначити пріоритетом американської армії стримування захоплення Тайваню Китаєм і зміцнення оборони країни шляхом "прийняття ризику" в Європі та інших частинах світу.

Гегсет змінив пріоритети для армії США

Документ з грифом "таємно/не для іноземців" був розповсюджений між усіма співробітниками Пентагону у березні 2025 року.

У ньому йдеться про те, що саме Китай — єдина загроза, на яку орієнтується міністерство.

Недопущення захоплення Китаєм Тайваню — за одночасного захисту батьківщини США — єдиний сценарій, на який орієнтується міністерство. Піт Гегсет Міністр оборони США

У центрі уваги відомства — також захист США від загроз у "близькому зарубіжжі", йдеться про Гренландію і Панамський канал.

Новий меморандум окреслює систему пріоритетів для найвищих посадових осіб Пентагона та алгоритм дій для виконання цієї роботи.

Окрім того, вказано, що Міноборони США буде брати більш безпосередню участь у протидії нелегальній міграції і наркоторгівлі.