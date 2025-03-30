ЗМІ злили в мережу секретний меморандум Пентагону
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ЗМІ злили в мережу секретний меморандум Пентагону

Гегсет змінив пріоритети для армії США
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Джерело:  The Washington Post

Глава Міністерства оборони США Піт Гегсет наказав визначити пріоритетом американської армії стримування захоплення Тайваню Китаєм і зміцнення оборони країни шляхом "прийняття ризику" в Європі та інших частинах світу.

Головні тези:

  • Меморандум надає уявлення про стратегію захисту США на міжнародній арені.
  • Росія більше не є для країни головною загрозою.

Гегсет змінив пріоритети для армії США

Документ з грифом "таємно/не для іноземців" був розповсюджений між усіма співробітниками Пентагону у березні 2025 року.

У ньому йдеться про те, що саме Китай — єдина загроза, на яку орієнтується міністерство.

Недопущення захоплення Китаєм Тайваню — за одночасного захисту батьківщини США — єдиний сценарій, на який орієнтується міністерство.

Піт Гегсет

Піт Гегсет

Міністр оборони США

У центрі уваги відомства — також захист США від загроз у "близькому зарубіжжі", йдеться про Гренландію і Панамський канал.

Новий меморандум окреслює систему пріоритетів для найвищих посадових осіб Пентагона та алгоритм дій для виконання цієї роботи.

Окрім того, вказано, що Міноборони США буде брати більш безпосередню участь у протидії нелегальній міграції і наркоторгівлі.

Пентагон візьме на себе ризик на інших театрах воєнних дій, враховуючи кадрові та ресурсні обмеження, і буде тиснути на союзників у Європі, на Близькому Сході та у Східній Азії, щоб вони витрачали більше коштів на оборону і взяли на себе основну роль у стримуванні загроз з боку Росії, Північної Кореї та Ірану.

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