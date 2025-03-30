ЗМІ злили в мережу секретний меморандум Пентагону

Глава Міністерства оборони США Піт Гегсет наказав визначити пріоритетом американської армії стримування захоплення Тайваню Китаєм і зміцнення оборони країни шляхом "прийняття ризику" в Європі та інших частинах світу.
Головні тези:
- Меморандум надає уявлення про стратегію захисту США на міжнародній арені.
- Росія більше не є для країни головною загрозою.
Гегсет змінив пріоритети для армії США
Документ з грифом "таємно/не для іноземців" був розповсюджений між усіма співробітниками Пентагону у березні 2025 року.
У ньому йдеться про те, що саме Китай — єдина загроза, на яку орієнтується міністерство.
У центрі уваги відомства — також захист США від загроз у "близькому зарубіжжі", йдеться про Гренландію і Панамський канал.
Новий меморандум окреслює систему пріоритетів для найвищих посадових осіб Пентагона та алгоритм дій для виконання цієї роботи.
Окрім того, вказано, що Міноборони США буде брати більш безпосередню участь у протидії нелегальній міграції і наркоторгівлі.
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