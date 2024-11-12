Страны ЕС проводят активную подготовку к внедрению 15-ти санкционного пакета антироссийских санкций в ответ на вооруженную агрессию Кремля против Украины.
Главные тезисы
- Подготовка к 15-му пакету санкций ЕС против России связана с вооруженной агрессией Кремля против Украины.
- Новые санкции могут затронуть импорт нефтепродуктов и финансовые структуры близкие к руководству Кремля.
- Украина выступает за жесткое введение санкций, включая запреты на поставки газа и ядерной энергии из России.
- 15-й пакет санкций ЕС может усилить давление на экспортеров запрещенных технологий из ЕС в отношении России.
- Ожидается, что новые санкции будут обсуждаться и утверждаться в Евросовете, что может повлиять на экономическую обстановку в регионе.
Что известно о подготовке ЕС 15 пакета санкций против России
Отмечается, что сейчас проходит предварительное рассмотрение предложений, после чего Еврокомиссия начнет проводить встречи с дипломатами стран-членов ЕС по обсуждению текста новых санкций против России для их дальнейшего рассмотрения и принятия в Евросовете.
Журналисты прогнозируют, что новый пакет антироссийских санкций будет подготовлен к третьей годовщине вторжения преступной армии РФ в Украину.
По информации журналистов, страны Балтии и Польша требуют от руководства ЕС ввести запрет на поставки российского сжиженного газа и против ядерной энергетики страны-агрессорки.
В то же время страны Северной Европы требуют жестких санкций против теневого нефтяного флота России, работающего в обход западных санкций.
По словам руководителя внешней дипломатии ЕС Жозеп Борреля, 15 пакет санкций преимущественно будет направлен на противодействие покупке Россией товаров двойного назначения.
Это может привести к тому, что в черном списке ЕС окажутся компании из Китая, Индии, Турции и ОАЭ.
Такое решение значительно усилит давление на экспортеров запрещенных технологий ЕС в страны Центральной Азии, которые реэкспортируют его в Россию.
Чего ждут в Украине от 15 пакета санкций ЕС против России
По словам посла Украины в ЕС Всеволода Ченцова, пренебрежение введением эффективных антироссийских санкций увеличивает количество жертв кремлевской оружейной агрессии в Украине.
Среди прочих пожеланий Киева также введение ЕС запрета на импорт российских нефтепродуктов из Индии.
Кроме того, в Украине считают, что ЕС должен ввести запрет на российские металлы, химикаты, зерно, удобрения и уран, а также ввести санкции против российских финансовых и ИТ-компаний.
По словам Ченцова, ЕС должен ввести санкции против большего количества близких к Кремлю российских олигархов, пропагандистов, деятелей искусства и священнослужителей, включая высокопоставленных членов Русской православной церкви.
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