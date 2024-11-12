СМИ узнали подробности 15 пакета санкций ЕС против России
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Экономика
Дата публикации

СМИ узнали подробности 15 пакета санкций ЕС против России

Флаг ЕС
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Источник:  Euobserver

Страны ЕС проводят активную подготовку к внедрению 15-ти санкционного пакета антироссийских санкций в ответ на вооруженную агрессию Кремля против Украины.

Главные тезисы

  • Подготовка к 15-му пакету санкций ЕС против России связана с вооруженной агрессией Кремля против Украины.
  • Новые санкции могут затронуть импорт нефтепродуктов и финансовые структуры близкие к руководству Кремля.
  • Украина выступает за жесткое введение санкций, включая запреты на поставки газа и ядерной энергии из России.
  • 15-й пакет санкций ЕС может усилить давление на экспортеров запрещенных технологий из ЕС в отношении России.
  • Ожидается, что новые санкции будут обсуждаться и утверждаться в Евросовете, что может повлиять на экономическую обстановку в регионе.

Что известно о подготовке ЕС 15 пакета санкций против России

Отмечается, что сейчас проходит предварительное рассмотрение предложений, после чего Еврокомиссия начнет проводить встречи с дипломатами стран-членов ЕС по обсуждению текста новых санкций против России для их дальнейшего рассмотрения и принятия в Евросовете.

Журналисты прогнозируют, что новый пакет антироссийских санкций будет подготовлен к третьей годовщине вторжения преступной армии РФ в Украину.

По информации журналистов, страны Балтии и Польша требуют от руководства ЕС ввести запрет на поставки российского сжиженного газа и против ядерной энергетики страны-агрессорки.

ЕС готовит 16 пакет санкций против России
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В то же время страны Северной Европы требуют жестких санкций против теневого нефтяного флота России, работающего в обход западных санкций.

По словам руководителя внешней дипломатии ЕС Жозеп Борреля, 15 пакет санкций преимущественно будет направлен на противодействие покупке Россией товаров двойного назначения.

Это может привести к тому, что в черном списке ЕС окажутся компании из Китая, Индии, Турции и ОАЭ.

Такое решение значительно усилит давление на экспортеров запрещенных технологий ЕС в страны Центральной Азии, которые реэкспортируют его в Россию.

Чего ждут в Украине от 15 пакета санкций ЕС против России

По словам посла Украины в ЕС Всеволода Ченцова, пренебрежение введением эффективных антироссийских санкций увеличивает количество жертв кремлевской оружейной агрессии в Украине.

В октябре против Украины было использовано более 2 тыс. беспилотников Shahed. Это число означает, что более 170 тыс. микрочипов, микроконтроллеров, процессоров и множество различных деталей, которые должны были быть заблокированы, были поставлены в Россию из-за рубежа, в том числе от компаний из Китая, Европы, США, — отметил Ченцов.

Среди прочих пожеланий Киева также введение ЕС запрета на импорт российских нефтепродуктов из Индии.

Кроме того, в Украине считают, что ЕС должен ввести запрет на российские металлы, химикаты, зерно, удобрения и уран, а также ввести санкции против российских финансовых и ИТ-компаний.

По словам Ченцова, ЕС должен ввести санкции против большего количества близких к Кремлю российских олигархов, пропагандистов, деятелей искусства и священнослужителей, включая высокопоставленных членов Русской православной церкви.

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