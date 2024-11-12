Країни ЄС проводять активну підготовку до впровадження 15 санкційного пакету антиросійських санкцій у відповідь на збройну агресію Кремля проти України.
Головні тези:
- Країни ЄС готуються до впровадження 15 санкційного пакету проти Росії через її збройну агресію проти України.
- Європейські журналісти прогнозують, що нові антиросійські санкції будуть готові до третьої річниці вторгнення РФ в Україну.
- Україна вимагає введення жорстких санкцій ЄС проти Росії, зокрема обмежень на імпорт російських нафтопродуктів та сировини.
- Очікують, що Європейський Союз також введе обмеження щодо російських фінансових структур та осіб, близьких до керівництва Кремля.
- Введення нових антиросійських санкцій може значно посилити тиск на експортерів заборонених технологій з ЄС в напрямку Центральної Азії, що реекспортують їх до Росії.
Що відомо про підготовку ЄС 15 пакету санкцій проти Росії
Зазначається, що наразі відбувається попередній розгляд пропозицій, після чого Єврокомісія почне проводити зустрічі з дипломатами країн-членів ЄС щодо обговорення тексту нових санкцій проти Росії для їх подальшого розгляду та ухвалення у Єврораді.
Журналісти прогнозують, що новий пакет антиросійських санкцій буде підготовлений до третьої річниці вторгнення злочинної армії РФ в Україну.
За інформацією журналістів видання, країни Балтії та Польща вимагають від керівництва ЄС ввести заборону на поставки російського скрапленого газу та проти ядерної енергетики країни-агресорки.
У той же час країни Північної Європи вимагають жорстких санкцій проти тіньового нафтового флоту Росії, який працює в обхід західних санкцій.
За словами керівника зовнішньої дипломатії ЄС Жозепв Борреля, 15 пакет санкцій переважно буде спрямований на протидію купівлі Росією товарів подвійного призначення.
Це може призвести до того, що у “чорному списку” ЄС опиняться компанії з Китаю, Індії, Туреччини та ОАЕ.
Таке рішення значно посилить тиск на експортерів заборонених технологій ЄС у країни Центральної Азії, які реекспортують їх у Росію.
Чого очікують в Україні від 15 пакету санкцій ЄС проти Росії
За словами посла України в ЄС Всеволода Ченцова, нехтування введенням ефективних антиросійських санкцій збільшує кількість жертв кремлівської зброїної агресії в Україні.
Серед інших побажань Києва також введення ЄС заборони на імпорт російських нафтопродуктів з Індії.
Окрім цього в Україні вважають, що ЄС має ввести заборону на російські метали, хімікати, зерно, добрива та уран, а також ввести санкції проти російських фінансових та ІТ-компаній.
За словами Ченцова, ЄС має ввести санкції проти більшої кількості близьких до Кремля російських олігархів, пропагандистів, діячів мистецтва і священнослужителів, включно з високопоставленими членами Російської православної церкви.
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