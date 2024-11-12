Країни ЄС проводять активну підготовку до впровадження 15 санкційного пакету антиросійських санкцій у відповідь на збройну агресію Кремля проти України.

Що відомо про підготовку ЄС 15 пакету санкцій проти Росії

Зазначається, що наразі відбувається попередній розгляд пропозицій, після чого Єврокомісія почне проводити зустрічі з дипломатами країн-членів ЄС щодо обговорення тексту нових санкцій проти Росії для їх подальшого розгляду та ухвалення у Єврораді.

Журналісти прогнозують, що новий пакет антиросійських санкцій буде підготовлений до третьої річниці вторгнення злочинної армії РФ в Україну.

За інформацією журналістів видання, країни Балтії та Польща вимагають від керівництва ЄС ввести заборону на поставки російського скрапленого газу та проти ядерної енергетики країни-агресорки.

Прапори ЄС та РФ

У той же час країни Північної Європи вимагають жорстких санкцій проти тіньового нафтового флоту Росії, який працює в обхід західних санкцій.

За словами керівника зовнішньої дипломатії ЄС Жозепв Борреля, 15 пакет санкцій переважно буде спрямований на протидію купівлі Росією товарів подвійного призначення.

Це може призвести до того, що у “чорному списку” ЄС опиняться компанії з Китаю, Індії, Туреччини та ОАЕ.

Таке рішення значно посилить тиск на експортерів заборонених технологій ЄС у країни Центральної Азії, які реекспортують їх у Росію.

Чого очікують в Україні від 15 пакету санкцій ЄС проти Росії

За словами посла України в ЄС Всеволода Ченцова, нехтування введенням ефективних антиросійських санкцій збільшує кількість жертв кремлівської зброїної агресії в Україні.

У жовтні проти України було використано понад 2 тис безпілотників Shahed. Це число означає, що понад 170 тис мікрочіпів, мікроконтролерів, процесорів і безліч різних деталей, які повинні були бути заблоковані, були поставлені в Росію з-за кордону, зокрема від компаній з Китаю, Європи, США, — наголосив Ченцов. Поширити

Серед інших побажань Києва також введення ЄС заборони на імпорт російських нафтопродуктів з Індії.

Окрім цього в Україні вважають, що ЄС має ввести заборону на російські метали, хімікати, зерно, добрива та уран, а також ввести санкції проти російських фінансових та ІТ-компаній.

За словами Ченцова, ЄС має ввести санкції проти більшої кількості близьких до Кремля російських олігархів, пропагандистів, діячів мистецтва і священнослужителів, включно з високопоставленими членами Російської православної церкви.