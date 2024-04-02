Шмигаль анонсировал открытие нового пункта пропуска на границе с Румынией

На границе с Румынией откроют новый пункт пропуска

Сегодня Украина и Румыния строят чрезвычайно выгодное партнерство, и мы должны его постоянно углублять. Принимаем постановление, которое позволит открыть новый украинско-румынский пункт пропуска Белая Церковь — Сигету Мармацией, — сказал он. Поделиться

В общей сложности, по словам премьера, на западном направлении планируется создать 9 новых пограничных пунктов пропуска и модернизировать еще 13.

Все это даст большие возможности для украинского экспорта и ускорит нашу секторальную интеграцию в Евросоюз, добавил Шмигаль. Поделиться

Румынские фермеры блокируют ЧП на границе с Украиной

Напомним, что блокировка движения для грузовых транспортных средств на территории Румынии на границе с Украиной также продолжается по направлению еще двух пунктов пропуска — "Сирет-Порубное" и "Виковую-де-Сус — Красноильск".

15 января Министерство сельского хозяйства Румынии и фермеры достигли соглашения, в результате которого несколько требований протестующих были удовлетворены, однако протесты продолжаются.

В то же время на направлении границы с Польшей все блокировавшиеся направления разблокированы.

6 декабря было разблокировано направление пункта пропуска "Шегини", недавно разблокировали другие три направления: Рава-Русская, Краковец, Ягодин.