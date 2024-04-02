Шмигаль анонсував відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Румунією
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Шмигаль анонсував відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Румунією

Денис Шмигаль
кордон

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква (Закарпатська область) – Сігету Мармацієй. 

На кордоні з Румунією відкриють новий пункт пропуску

Сьогодні Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати. Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква — Сігету Мармацієй, — сказав він.

Загалом, за словами прем’єра, на західному напрямку планується створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску та модернізувати ще 13.

Все це дасть більші можливості для українського експорту та пришвидшить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу, — додав Шмигаль.

Румунські фермери блокують ПП на кордоні з Україною

Нагадаємо, що блокування руху для вантажних транспортних засобів на території Румунії на кордоні з Україною також продовжується по напрямку ще двох пунктів пропуску — «Сірет-Порубне» та «Вікову-де-Сус — Красноїльськ».

15 січня Міністерство сільського господарства Румунії та фермери досягли угоди, в результаті якої кілька вимог протестувальників були задоволені, проте протести продовжуються.

Водночас на напрямку кордону з Польщею всі напрямки, які блокувалися, розблоковані.

6 грудня був розблокований напрямко пункту пропуску "Шегині", нещодавно розблокували інші три напрямки: Рава-Руська, Краківець, Ягодин.

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