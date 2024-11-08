Шмыгаль обещает ежемесячную доплату для учителей

Как сообщил глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль, с 1 января 2025 года правительство вводит ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате в размере 1000 гривен "на руки".
Главные тезисы
- Решение о доплате является частью поддержки украинских педагогов за их самоотверженную работу.
- Размер доплаты будет значительно увеличен уже в сентябре 2025 года.
- Президент Зеленский призывает бизнес приобщиться к развитию экономики Украины посредством сохранения рабочих мест и инвестиций в производство
Учителя будут получать больше денег за свой труд
По словам Дениса Шмыгаля, 8 ноября в Одессе прошло седьмое региональное заседание Правительства Украины за последние месяцы.
Во время него во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского было принято важное решение в поддержку наших педагогов.
Что важно понимать, это решение является частью поддержки украинских педагогов, которые, несмотря на войну и другие сложности, обучают и воспитывают молодежь.
Зеленский обратился с призывом к украинскому бизнесу
По словам главы государства Владимира Зеленского, одно из главных направлений нового плана укрепления Украины будет касаться экономики.
На этом фоне он призвал бизнес приобщиться к его разработке.
Как отметил президент, Украина преследует цель раскрыть свой экономический потенциал через дерегуляцию, создание условий для здоровой конкуренции и поддержку предпринимательства.
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