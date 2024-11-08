Шмыгаль обещает ежемесячную доплату для учителей

Как сообщил глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль, с 1 января 2025 года правительство вводит ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате в размере 1000 гривен "на руки".

Учителя будут получать больше денег за свой труд

По словам Дениса Шмыгаля, 8 ноября в Одессе прошло седьмое региональное заседание Правительства Украины за последние месяцы.

Во время него во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского было принято важное решение в поддержку наших педагогов.

С 1 января 2025 вводим ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки". С 1 сентября 2025 года эту выплату увеличим до 2000 грн "на руки" каждому учителю. Денис Шмигаль Глава КМУ

Что важно понимать, это решение является частью поддержки украинских педагогов, которые, несмотря на войну и другие сложности, обучают и воспитывают молодежь.

Благодарны украинским педагогам и учителям за вашу самоотверженную работу. Благодаря вам, даже несмотря на войну, сотни тысяч детей могут продолжить обучение и получить качественное образование, подытожил Денис Шмыгаль. Поделиться

Зеленский обратился с призывом к украинскому бизнесу

По словам главы государства Владимира Зеленского, одно из главных направлений нового плана укрепления Украины будет касаться экономики.

На этом фоне он призвал бизнес приобщиться к его разработке.

Каждое работающее предприятие — это инвестиция в будущее нашего государства. Все сохраненные рабочие места, каждое новое рабочее место для наших людей, все сохраненные и новые производства — это фактически часть внутренних гарантий безопасности для Украины сейчас. И мы должны такие гарантии только увеличивать. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил президент, Украина преследует цель раскрыть свой экономический потенциал через дерегуляцию, создание условий для здоровой конкуренции и поддержку предпринимательства.