Шмигаль обіцяє щомісячну доплату для вчителів

Як повідомив глава Кабміну України Денис Шмигаль, з 1 січня 2025 року уряд запроваджує щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати у розмірі 1000 гривень "на руки".
Головні тези:
- Рішення про доплату є частиною підтримки українських педагогів за їхню самовіддану роботу.
- Розмір доплати буде суттєво збільшений уже у вересні 2025 року.
- Президент Зеленський закликає бізнес долучитися до розвитку економіки України через збереження робочих місць та інвестиції у виробництва.
Вчителі будуть отримувати більше грошей за свою працю
За словами Дениса Шмигаля, 8 листопада в Одесі відбулося сьоме регіональне засідання Уряду України за останні місяці.
Під час нього — на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського — було ухвалене важливе рішення на підтримку наших педагогів.
Що важливо розуміти, це рішення є частиною підтримки українських педагогів, які попри війну та інші складнощі навчають і виховують молодь, з боку держави.
Зеленський звернувся з закликом до українського бізнесу
За словами глави держави Володимира Зеленського, один з головних напрямків нового плану зміцнення України стосуватиметься економіки.
На цьому тлі він закликав бізнес долучитися до його розробки.
Як зазначив президент, Україна має на меті розкрити свій економічний потенціал через дерегуляцію, створення умов для здорової конкуренції та підтримку підприємництва.
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