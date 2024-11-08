Шмигаль обіцяє щомісячну доплату для вчителів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Шмигаль обіцяє щомісячну доплату для вчителів

Денис Шмигаль
Шмигаль

Як повідомив глава Кабміну України Денис Шмигаль, з 1 січня 2025 року уряд запроваджує щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати у розмірі 1000 гривень "на руки".

Головні тези:

  • Рішення про доплату є частиною підтримки українських педагогів за їхню самовіддану роботу.
  • Розмір доплати буде суттєво збільшений уже у вересні 2025 року.
  • Президент Зеленський закликає бізнес долучитися до розвитку економіки України через збереження робочих місць та інвестиції у виробництва.

Вчителі будуть отримувати більше грошей за свою працю

За словами Дениса Шмигаля, 8 листопада в Одесі відбулося сьоме регіональне засідання Уряду України за останні місяці.

Під час нього — на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського — було ухвалене важливе рішення на підтримку наших педагогів.

З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну “вчительську доплату” до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень “на руки”. З 1 вересня 2025 року цю виплату збільшимо до 2000 грн “на руки” кожному вчителю.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Глава КМУ

Що важливо розуміти, це рішення є частиною підтримки українських педагогів, які попри війну та інші складнощі навчають і виховують молодь, з боку держави.

Вдячні українським педагогам і вчителям за вашу самовіддану роботу. Завдяки вам, навіть попри війну, сотні тисяч дітей можуть продовжити навчання та отримати якісну освіту, — підсумував Денис Шмигаль.

Зеленський звернувся з закликом до українського бізнесу

За словами глави держави Володимира Зеленського, один з головних напрямків нового плану зміцнення України стосуватиметься економіки.

На цьому тлі він закликав бізнес долучитися до його розробки.

Кожне підприємство, що працює, — це інвестиція у майбутнє нашої держави. Всі робочі місця, які збережені, кожне нове робоче місце для наших людей, усі збережені й нові виробництва — це фактично частина внутрішніх безпекових гарантій для України зараз. І ми маємо такі гарантії лише збільшувати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив президент, Україна має на меті розкрити свій економічний потенціал через дерегуляцію, створення умов для здорової конкуренції та підтримку підприємництва.

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