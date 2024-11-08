Шмигаль обіцяє щомісячну доплату для вчителів

Як повідомив глава Кабміну України Денис Шмигаль, з 1 січня 2025 року уряд запроваджує щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати у розмірі 1000 гривень "на руки".

Вчителі будуть отримувати більше грошей за свою працю

За словами Дениса Шмигаля, 8 листопада в Одесі відбулося сьоме регіональне засідання Уряду України за останні місяці.

Під час нього — на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського — було ухвалене важливе рішення на підтримку наших педагогів.

З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну “вчительську доплату” до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень “на руки”. З 1 вересня 2025 року цю виплату збільшимо до 2000 грн “на руки” кожному вчителю. Денис Шмигаль Глава КМУ

Що важливо розуміти, це рішення є частиною підтримки українських педагогів, які попри війну та інші складнощі навчають і виховують молодь, з боку держави.

Вдячні українським педагогам і вчителям за вашу самовіддану роботу. Завдяки вам, навіть попри війну, сотні тисяч дітей можуть продовжити навчання та отримати якісну освіту, — підсумував Денис Шмигаль. Поширити

Зеленський звернувся з закликом до українського бізнесу

За словами глави держави Володимира Зеленського, один з головних напрямків нового плану зміцнення України стосуватиметься економіки.

На цьому тлі він закликав бізнес долучитися до його розробки.

Кожне підприємство, що працює, — це інвестиція у майбутнє нашої держави. Всі робочі місця, які збережені, кожне нове робоче місце для наших людей, усі збережені й нові виробництва — це фактично частина внутрішніх безпекових гарантій для України зараз. І ми маємо такі гарантії лише збільшувати. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив президент, Україна має на меті розкрити свій економічний потенціал через дерегуляцію, створення умов для здорової конкуренції та підтримку підприємництва.