В России не менее шести крупных компаний, в которых работают более 800 тысяч человек, ввели четырехдневную рабочую неделю, дополнительные выходные и снизили зарплаты.

Ведущие компании России терпят огромный ущерб

По информации Службы внешней разведки Украины, крупнейший производитель цемента "Цемрос" с 1 октября переводит предприятия и управляющие офисы на "четырехдневку" из-за падения потребления цемента.

По прогнозам, производство цемента в РФ в 2025 году снизится на 7,5% — до 51,4 млн тонн. Потребление в этом году может упасть как минимум на 12%. Поделиться

Сокращение персонала началось на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске, входящем в Объединенную судостроительную корпорацию. Дефицит ее бюджета превысил 1 триллион рублей.

Автобусостроительный завод ЛиАЗ в конце июля перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за падения спроса на 60%. Ранее аналогичные решения приняли ГАЗ, КамАЗ и ПАЗ.

АвтоВАЗ рассматривает введение сокращенной недели с 29 сентября.