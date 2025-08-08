В России не менее шести крупных компаний, в которых работают более 800 тысяч человек, ввели четырехдневную рабочую неделю, дополнительные выходные и снизили зарплаты.
Главные тезисы
- Ведущие компании России переходят на четырехдневную рабочую неделю и снижают заработные платы из-за обвала спроса на их продукцию.
- Сокращение производства цемента до 2025 года может привести к серьезным последствиям для экономики России.
Ведущие компании России терпят огромный ущерб
По информации Службы внешней разведки Украины, крупнейший производитель цемента "Цемрос" с 1 октября переводит предприятия и управляющие офисы на "четырехдневку" из-за падения потребления цемента.
Сокращение персонала началось на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске, входящем в Объединенную судостроительную корпорацию. Дефицит ее бюджета превысил 1 триллион рублей.
Автобусостроительный завод ЛиАЗ в конце июля перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за падения спроса на 60%. Ранее аналогичные решения приняли ГАЗ, КамАЗ и ПАЗ.
АвтоВАЗ рассматривает введение сокращенной недели с 29 сентября.
Между тем, в Санкт-Петербурге 16% работников сообщили, что их заставляют уходить в отпуск без согласия. В Москве таких случаев более 20%, в Ростовской области — более 27%, что свидетельствует о масштабной практике скрытых простоев по всей РФ.
