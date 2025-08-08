Зниження зарплат і "чотириденка". Провідні компанії Росії зазнають величезних збитків
Зниження зарплат і "чотириденка". Провідні компанії Росії зазнають величезних збитків

Служба зовнішньої розвідки України
збитки

У Росії щонайменше шість великих компаній, в яких працюють більш як 800 тисяч осіб, запровадили чотириденний робочий тиждень, додаткові вихідні та знизили зарплати.

Головні тези:

  • Провідні компанії Росії, такі як Цемрос, ЛіАЗ, ГАЗ, КамАЗ та ПАЗ, вживають заходів зі скорочення робочого тижня та зниження зарплат через падіння попиту на їх продукцію.
  • Прогнозується значне зменшення виробництва цементу до 2025 року, що може вплинути на економічну ситуацію в країні.
  • Скорочення персоналу на підприємствах, таких як суднобудівний завод “Вимпел” та автобусобудівний завод ЛіАЗ, свідчить про серйозні проблеми у сфері виробництва.

Провідні компанії Росії зазнають величезних збитків

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, найбільший виробник цементу "Цемрос" з 1 жовтня переводить підприємства і керуючі офіси на "чотириденку" через падіння споживання цементу.

За прогнозами, виробництво цементу в РФ у 2025 році зменшиться на 7,5% — до 51,4 млн тонн. Споживання цього року може впасти щонайменше на 12%.

Скорочення персоналу розпочалося на суднобудівному заводі "Вимпел" у Рибінську, що входить до Об’єднаної суднобудівної корпорації. Дефіцит її бюджету перевищив 1 трильйон рублів.

Автобусобудівний завод ЛіАЗ наприкінці липня перейшов на чотириденний робочий тиждень через падіння попиту на 60%. Раніше аналогічні рішення прийняли ГАЗ, КамАЗ та ПАЗ.

АвтоВАЗ розглядає запровадження скороченого тижня з 29 вересня.

Тим часом у Санкт-Петербурзі 16% працівників повідомили, що їх змушують іти у відпустку без згоди. У Москві таких випадків понад 20%, у Ростовській області — понад 27%, що свідчить про масштабну практику прихованих простоїв по всій РФ.

