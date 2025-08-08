У Росії щонайменше шість великих компаній, в яких працюють більш як 800 тисяч осіб, запровадили чотириденний робочий тиждень, додаткові вихідні та знизили зарплати.
Головні тези:
- Провідні компанії Росії, такі як Цемрос, ЛіАЗ, ГАЗ, КамАЗ та ПАЗ, вживають заходів зі скорочення робочого тижня та зниження зарплат через падіння попиту на їх продукцію.
- Прогнозується значне зменшення виробництва цементу до 2025 року, що може вплинути на економічну ситуацію в країні.
- Скорочення персоналу на підприємствах, таких як суднобудівний завод “Вимпел” та автобусобудівний завод ЛіАЗ, свідчить про серйозні проблеми у сфері виробництва.
Провідні компанії Росії зазнають величезних збитків
За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, найбільший виробник цементу "Цемрос" з 1 жовтня переводить підприємства і керуючі офіси на "чотириденку" через падіння споживання цементу.
Скорочення персоналу розпочалося на суднобудівному заводі "Вимпел" у Рибінську, що входить до Об’єднаної суднобудівної корпорації. Дефіцит її бюджету перевищив 1 трильйон рублів.
Автобусобудівний завод ЛіАЗ наприкінці липня перейшов на чотириденний робочий тиждень через падіння попиту на 60%. Раніше аналогічні рішення прийняли ГАЗ, КамАЗ та ПАЗ.
АвтоВАЗ розглядає запровадження скороченого тижня з 29 вересня.
Тим часом у Санкт-Петербурзі 16% працівників повідомили, що їх змушують іти у відпустку без згоди. У Москві таких випадків понад 20%, у Ростовській області — понад 27%, що свідчить про масштабну практику прихованих простоїв по всій РФ.
