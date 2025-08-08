У Росії щонайменше шість великих компаній, в яких працюють більш як 800 тисяч осіб, запровадили чотириденний робочий тиждень, додаткові вихідні та знизили зарплати.

Провідні компанії Росії зазнають величезних збитків

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, найбільший виробник цементу "Цемрос" з 1 жовтня переводить підприємства і керуючі офіси на "чотириденку" через падіння споживання цементу.

За прогнозами, виробництво цементу в РФ у 2025 році зменшиться на 7,5% — до 51,4 млн тонн. Споживання цього року може впасти щонайменше на 12%. Поширити

Скорочення персоналу розпочалося на суднобудівному заводі "Вимпел" у Рибінську, що входить до Об’єднаної суднобудівної корпорації. Дефіцит її бюджету перевищив 1 трильйон рублів.

Автобусобудівний завод ЛіАЗ наприкінці липня перейшов на чотириденний робочий тиждень через падіння попиту на 60%. Раніше аналогічні рішення прийняли ГАЗ, КамАЗ та ПАЗ.

АвтоВАЗ розглядає запровадження скороченого тижня з 29 вересня.