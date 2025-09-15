Соглашение о недрах. Делегация США оценила инвестиционную привлекательность промышленных объектов Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Соглашение о недрах. Делегация США оценила инвестиционную привлекательность промышленных объектов Украины

Украина
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Американская делегация провела первый визит на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины.

Главные тезисы

  • Делегация США провела визит на промышленные объекты Украины для оценки инвестиционной привлекательности, осмотрев перспективные площадки добычи титановых и циркониевых руд, а также гафния.
  • Украина является важным поставщиком титана, пользующегося спросом в мире, что делает промышленные объекты стратегически важными для развития иностранных инвестиций.
  • Соглашение между США и Украиной о доступе к природным ресурсам предусматривает создание Инвестиционного фонда восстановления Украины с равноправным партнерством и наполнением по новым лицензиям.

Делегация США оценила инвестиционную привлекательность промышленных объектов Украины

Вместе с делегацией US International Development Finance Corporation посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе. Осмотрели Бирзуловский ГОК и Докторовское месторождение — перспективные площадки, рассматриваемые для портфеля проектов Фонда, — сообщил министр экономики Алексей Соболев.

По его словам, там добывают, прежде всего, титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем.

Есть и потенциальные залежи гафния — одного из редкоземельных металлов, используемого в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли и не только.

Соболев подчеркнул, что Украина является одним из ключевых поставщиков титана в мире, применяемом в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности, и пользуется огромным спросом, как в США, так и странах Европы и Латинской Америки.

Такие выезды важны, чтобы оценить потенциал на местах, учесть все аспекты будущих инвестиций для экономического развития, ответственного отношения к окружающей среде и будущего развития общин.

США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам, согласно которому государства создают Инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Соглашение предусматривает равноправное партнерство США и Украины: фонд создается 50/50, и ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса, а будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Соглашение о недрах. Что потребовали США от Украины перед подписанием
США
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Соглашение о недрах. Когда Украина и США могут получить первые доходы
Реализовывать соглашение о недрах будет непросто
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Соглашение о недрах. Украина и США официально запустили работу Фонда реконструкции
Юлия Свириденко
фонд

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?