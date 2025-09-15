Соглашение о недрах. Делегация США оценила инвестиционную привлекательность промышленных объектов Украины

Американская делегация провела первый визит на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины.

Делегация США оценила инвестиционную привлекательность промышленных объектов Украины

Вместе с делегацией US International Development Finance Corporation посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе. Осмотрели Бирзуловский ГОК и Докторовское месторождение — перспективные площадки, рассматриваемые для портфеля проектов Фонда, — сообщил министр экономики Алексей Соболев.

По его словам, там добывают, прежде всего, титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем.

Есть и потенциальные залежи гафния — одного из редкоземельных металлов, используемого в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли и не только.

Соболев подчеркнул, что Украина является одним из ключевых поставщиков титана в мире, применяемом в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности, и пользуется огромным спросом, как в США, так и странах Европы и Латинской Америки.

Такие выезды важны, чтобы оценить потенциал на местах, учесть все аспекты будущих инвестиций для экономического развития, ответственного отношения к окружающей среде и будущего развития общин.

США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам, согласно которому государства создают Инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Соглашение предусматривает равноправное партнерство США и Украины: фонд создается 50/50, и ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса, а будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям.