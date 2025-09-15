Соглашение о недрах. Делегация США оценила инвестиционную привлекательность промышленных объектов Украины

Американская делегация провела первый визит на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины.
Главные тезисы
- Делегация США провела визит на промышленные объекты Украины для оценки инвестиционной привлекательности, осмотрев перспективные площадки добычи титановых и циркониевых руд, а также гафния.
- Украина является важным поставщиком титана, пользующегося спросом в мире, что делает промышленные объекты стратегически важными для развития иностранных инвестиций.
- Соглашение между США и Украиной о доступе к природным ресурсам предусматривает создание Инвестиционного фонда восстановления Украины с равноправным партнерством и наполнением по новым лицензиям.
Делегация США оценила инвестиционную привлекательность промышленных объектов Украины
Вместе с делегацией US International Development Finance Corporation посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе. Осмотрели Бирзуловский ГОК и Докторовское месторождение — перспективные площадки, рассматриваемые для портфеля проектов Фонда, — сообщил министр экономики Алексей Соболев.
По его словам, там добывают, прежде всего, титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем.
Соболев подчеркнул, что Украина является одним из ключевых поставщиков титана в мире, применяемом в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности, и пользуется огромным спросом, как в США, так и странах Европы и Латинской Америки.
США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам, согласно которому государства создают Инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Соглашение предусматривает равноправное партнерство США и Украины: фонд создается 50/50, и ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса, а будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям.
