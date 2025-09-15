Угода про надра. Делегація США оцінила інвестиційну привабливість промислових об'єктів України

Американська делегація здійснила перший візит на об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.

Делегація США оцінила інвестиційну привабливість промислових об'єктів України

Разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні. Оглянули Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище — перспективні майданчики, які розглядаємо для портфеля проєктів Фонду, — повідомив міністр економіки Олексій Соболєв.

За його словами, там видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому.

Є й потенційні поклади гафнію — одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі і не тільки.

Соболєв наголосив, що Україна — один з ключових постачальників титану у світі, що застосовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості, і користується величезним попитом, як в США, так і країнах Європи та Латинської Америки.

Такі виїзди важливі, аби оцінити потенціал на місцях, врахувати усі аспекти майбутніх інвестицій — для економічного розвитку, відповідального ставлення до довкілля та майбутнього розвитку громад.

США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів, за якою держави створюють Інвестиційний фонд з відбудови України. Угода передбачає рівноправне партнерство США та України: фонд створюється 50/50, і жодна зі сторін не матиме вирішального голосу, а наповнюватиметься він доходами виключно з нових ліцензій.