Угода про надра. Делегація США оцінила інвестиційну привабливість промислових об'єктів України

Американська делегація здійснила перший візит на об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.
Головні тези:
- Делегація США перевірила інвестиційну привабливість промислових об'єктів України для потенційних проєктів Інвестиційного фонду відбудови.
- Регіон Кіровоградщини має перспективні майданчики для видобутку та переробки титанових та цирконієвих руд, а також потенційні поклади гафнію.
- Україна є важливим постачальником титану, який має значний попит у світі, включаючи США, Європу та Латинську Америку.
Делегація США оцінила інвестиційну привабливість промислових об'єктів України
Разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні. Оглянули Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище — перспективні майданчики, які розглядаємо для портфеля проєктів Фонду, — повідомив міністр економіки Олексій Соболєв.
За його словами, там видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому.
Соболєв наголосив, що Україна — один з ключових постачальників титану у світі, що застосовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості, і користується величезним попитом, як в США, так і країнах Європи та Латинської Америки.
США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів, за якою держави створюють Інвестиційний фонд з відбудови України. Угода передбачає рівноправне партнерство США та України: фонд створюється 50/50, і жодна зі сторін не матиме вирішального голосу, а наповнюватиметься він доходами виключно з нових ліцензій.
