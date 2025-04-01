Соглашение о недрах. Украина получила новое предложение от США
Категория
Экономика
Дата публикации

Соглашение о недрах. Украина получила новое предложение от США

МИД Украины
Куда двигаются переговоры Украины и США
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Украина проводит консультации с США, поскольку получила от официального Вашингтона предложение на развитие и соответственно новый текст соглашения. Главная цель обеих стран — подписать взаимоприемлемое соглашение о минералах.

Главные тезисы

  • Консультации между Украиной и США начались после передачи нового текста соглашения от Вашингтона.
  • Процесс усиления присутствия американского бизнеса на территории Украины крайне важен.

Куда двигаются переговоры Украины и США

С заявлением по этому поводу выступил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Он официально подтвердил, что 28 марта по дипломатическим каналам Штаты передали Киеву новый текст так называемого соглашения о минеральных ресурсах.

Украинская сторона была готова подписать ранее наработанное рамочное соглашение. Сейчас мы получили предложение на развитие и, соответственно, новый текст соглашения.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

По словам дипломата, у Украины есть свое законодательство по проработке такого типа документов.

Учитывая это, важно провести необходимые процедуры для начала прохождения внутригосударственных процедур.

На этом фоне Андрей Сибига отметил, что уже прошел один раунд этих консультаций.

Как отметил глава МИД, усиление присутствия американского бизнеса на территории Украины — это крайне важно.

Поэтому этот процесс будет продолжаться. Мы будем работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста для подписания, — добавил дипломат.

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