Угода про надра. Україна отримала нову пропозицію від США

Наразі Україна проводить консультації зі США, оскільки отримала від офіційного Вашингтона пропозицію на розвиток і відповідно новий текст угоди. Головна ціль обох країн — підписати взаємоприйнятну угоди про мінерали.

Куди рухаються переговори України та США

З заявою з цього приводу виступив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Він офіційно підтвердив, що 28 березня дипломатичними каналами Штати передали Києву новий текст так званої угоди щодо мінеральних ресурсів.

Українська сторона була готова підписати раніше напрацьовану рамкову угоду. Зараз ми отримали пропозицію на розвиток і відповідно новий текст угоди. Андрій Сибіга Глава МЗС України

За словами дипломата, в України є своє законодавство щодо опрацювання такого типу документів.

Враховуючи це, було важливо провести необхідні процедури для початку проходження внутрішньодержавних необхідних процедур.

На цьому тлі Андрій Сибіга наголосив, що уже пройшов один раунд цих консультацій.

Як зазначив глава МЗС, посилення присутності американського бізнесу на території України — це вкрай важливо.