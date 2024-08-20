Канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на обвинения в планах по сокращению помощи Украины отрицал эти утверждения.

Шольц отрицает планы по сокращению помощи Украине

Шольц подчеркнул , что пока ничто не может поколебать обещаний Германии по оказанию помощи Украине.

Канцлер Германии выразил недоумение заявлениями о планах его правительства сократить помощь Украине.

Олаф Шольц

Шольц напомнил, что правительство Германии запланировало на будущий год выделение 4 млрд евро на военную помощь Киеву – это самая большая сумма среди всех стран Европы.

Кроме того, Шольц напомнил, что согласно решению стран G7 Украина получит 50 млрд евро кредита, проценты по которому будут финансироваться за счет доходов от арестованных активов РФ. За эти деньги Киев сможет купить оружие.

Что известно об обвинениях в сторону Шольца относительно сокращения помощи Украине

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Германия продолжит оказывать поддержку Украине за счет доходов от замороженных активов РФ.

По информации журналистов издания The Times, в адрес Минфина Германии раздаются обвинения в скрытом отказе от дальнейшей поддержки Украины.

При этом правительство канцлера Германии Олафа Шольца гордится тем, что остается вторым по объемам после США донором помощи Украине.

Однако поставки вооружений Украине стали инструментом в борьбе за власть внутри правящей коалиции под руководством Шольца.

Пока правительство Шольца пытается залатать дыру в бюджете страны в размере 12 млрд евро.

Отмечается, что глава Минфина Германии Кристиан Линднер приказал другим чиновникам придерживаться "верхнего предела" финансирования будущих проектов.

Его письмо к министрам обороны и иностранным делам было подвергнуто резкой критике со стороны всего политикума.

Теоретически, образовавшийся дефицит должен быть покрыт за счет 50 млрд евро "неожиданных" доходов от российских активов, которые были заморожены в рамках западных санкций.

Однако критики как внутри коалиции, так и за ее пределами говорят, что это несбыточная мечта, поскольку остается непонятным, когда и вообще будут ли эти деньги когда-нибудь материализированы.