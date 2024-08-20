Канцлер Німеччини Олаф Шольц у відповідь на звинувачення у планах щодо скорочення допомоги України заперечив ці твердження.

Шольц заперечує плани щодо скорочення допомоги Україні

Шольц наголосив, що наразі ніщо не може похитнути обіцянок Німеччини щодо надання допомоги Україні.

Канцлер Німеччини висловив здивування заявами про плани його уряду скоротити допомогу Україні.

Олаф Шольц

Шольц нагадав, що уряд Німеччини запланував на майбутній рік виділення 4 млрд євро на військову допомогу Києву - це найбільша сума серед усіх країн Європи.

Крім того, Шольц нагадав, що, згідно з рішенням країн G7, Україна отримає 50 млрд євро кредиту, відсотки за яким фінансуватимуться за рахунок доходів від арештованих активів РФ. На ці гроші Київ зможе купити зброю.

Що відомо про звинувачення у бік Шольца щодо скорочення допомоги Україні

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Німеччина продовжить надавати підтримку Україні за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

За інформацією журналістів видання The Times, на адресу Мінфіну Німеччини лунають звинувачення у прихованій відмові від подальшої підтримки України.

При цьому уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца пишається тим, що залишається другим за обсягами після США донором допомоги Україні.

Однак поставки озброєнь Україні стали інструментом у боротьбі за владу всередині правлячої коаліції під керівництвом Шольца.

Наразі уряд Шольца намагається залатати дірку у бюджеті країни у розмірі 12 млрд євро.

Зазначається, що очільник Мінфіну Німеччини Крістіан Лінднер наказав іншим урядовцям дотримуватися "верхньої межі" фінансування майбутніх проектів.

Його лист до міністрів оборони і закордонних справ, був підданий різкій критиці з боку всього політикуму.

Теоретично, дефіцит, що утворився, має бути покритий за рахунок 50 млрд євро "несподіваних" прибутків від російських активів, які були заморожені в рамках західних санкцій.

Однак критики як всередині коаліції, так і за її межами кажуть, що це нездійсненна мрія, оскільки залишається незрозумілим, коли і чи взагалі будуть ці гроші коли-небудь матеріалізовані.