Шольц снова отверг идею немедленного вступления Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против вступления Украины в состояние войны в НАТО. Эта идея является первым пунктом Плана победы президента Украины Владимира Зеленского.

Шольц не видит перспективы немедленного вступления Украины в НАТО

Шольц напомнил, что НАТО приняло решение о перспективах вступления Украины на саммитах в Вильнюсе и Вашингтоне, и, по его мнению, "пока нет необходимости в каких-либо новых решениях за пределами этого".

Воюющая страна не может стать членом НАТО. Все это знают, с этим нет никаких разногласий. И в НАТО приглашения обычно достаточно быстро связывают с членством. Олаф Шольц Канцлер Германии

Далее канцлер Германии заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину требует взвешенных действий, которые с одной стороны гарантируют поддержку Киеву, а с другой стороны, гарантируют, что это не превратится в войну между Москвой и НАТО.

Это то, где я очень четко выражаю свою позицию и не изменю ее. Поделиться

Отношение Шольца к вступлению Украины в НАТО

Владимир Зеленский 17 октября в Брюсселе сказал, что надеется убедить канцлера Олафа Шольца относительно важных для Украины дальнобойных средств, как и поддержки ее приглашения в НАТО.

Шольц, комментируя представленный "план победы", одним из пунктов которого является приглашение Украины в НАТО, отметил, что есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".

Также 22 октября Зеленский заявил, что считает, что Берлин смягчил свой скепсис о вступлении Украины в НАТО.