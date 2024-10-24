Шольц снова отверг идею немедленного вступления Украины в НАТО
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Шольц снова отверг идею немедленного вступления Украины в НАТО

Шольц
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Источник:  ZDF

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против вступления Украины в состояние войны в НАТО. Эта идея является первым пунктом Плана победы президента Украины Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Олаф Шольц отверг идею немедленного вступления Украины в НАТО, считая, что пока нет необходимости в новых решениях.
  • Украина не может стать членом НАТО во время военных действий, это постулат, с которым согласны все стороны.
  • Берлин показывает признаки смягчения скепсиса относительно возможного вступления Украины в НАТО, но точная позиция остается неизменной.

Шольц не видит перспективы немедленного вступления Украины в НАТО

Шольц напомнил, что НАТО приняло решение о перспективах вступления Украины на саммитах в Вильнюсе и Вашингтоне, и, по его мнению, "пока нет необходимости в каких-либо новых решениях за пределами этого".

Воюющая страна не может стать членом НАТО. Все это знают, с этим нет никаких разногласий. И в НАТО приглашения обычно достаточно быстро связывают с членством.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Германии

Далее канцлер Германии заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину требует взвешенных действий, которые с одной стороны гарантируют поддержку Киеву, а с другой стороны, гарантируют, что это не превратится в войну между Москвой и НАТО.

Это то, где я очень четко выражаю свою позицию и не изменю ее.

Отношение Шольца к вступлению Украины в НАТО

Владимир Зеленский 17 октября в Брюсселе сказал, что надеется убедить канцлера Олафа Шольца относительно важных для Украины дальнобойных средств, как и поддержки ее приглашения в НАТО.

Шольц, комментируя представленный "план победы", одним из пунктов которого является приглашение Украины в НАТО, отметил, что есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".

Также 22 октября Зеленский заявил, что считает, что Берлин смягчил свой скепсис о вступлении Украины в НАТО.

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