Шольц знову відкинув ідею негайного вступу України до НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти вступу України у стані війни в НАТО. Ця ідея є першим пунктом Плану перемоги президента України Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти негайного запрошення України вступити до НАТО, вказуючи на відсутність необхідності нових рішень поза попередніми ухваленими у Вільнюсі та Вашингтоні.
- Шольц наголошує, що країна, яка перебуває у війні, не може стати членом НАТО.
- Позиція Шольца щодо вступу України до НАТО відображає складні міжнародні відносини та постійний діалог між країнами у контексті глобальної безпеки.
Шольц не бачить перспективи негайного вступу України до НАТО
Шольц нагадав, що НАТО ухвалило рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні, й, на його думку, "наразі немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього".
Далі канцлер Німеччини заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимагає виважених дій, які, з одного боку, гарантують підтримку Києву, а з іншого боку, гарантують, що це не перетвориться на війну між Москвою і НАТО.
Ставлення Шольца до вступу України до НАТО
Володимир Зеленський 17 жовтня у Брюсселі сказав, що сподівається переконати канцлера Олафа Шольца щодо важливих для України далекобійних засобів, як і підтримки її запрошення у НАТО.
Шольц, коментуючи представлений "план перемоги", одним із пунктів якого є запрошення України в НАТО, зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".
Також 22 жовтня Зеленський заявив, що вважає, що Берлін пом’якшив свій скепсис щодо вступу України до НАТО.
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