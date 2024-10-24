Шольц знову відкинув ідею негайного вступу України до НАТО
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Шольц знову відкинув ідею негайного вступу України до НАТО

Шольц
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Джерело:  ZDF

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти вступу України у стані війни в НАТО. Ця ідея є першим пунктом Плану перемоги президента України Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти негайного запрошення України вступити до НАТО, вказуючи на відсутність необхідності нових рішень поза попередніми ухваленими у Вільнюсі та Вашингтоні.
  • Шольц наголошує, що країна, яка перебуває у війні, не може стати членом НАТО.
  • Позиція Шольца щодо вступу України до НАТО відображає складні міжнародні відносини та постійний діалог між країнами у контексті глобальної безпеки.

Шольц не бачить перспективи негайного вступу України до НАТО

Шольц нагадав, що НАТО ухвалило рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні, й, на його думку, "наразі немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього".

Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини

Далі канцлер Німеччини заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимагає виважених дій, які, з одного боку, гарантують підтримку Києву, а з іншого боку, гарантують, що це не перетвориться на війну між Москвою і НАТО.

Це те, де я дуже чітко висловлюю свою позицію і не зміню її.

Ставлення Шольца до вступу України до НАТО

Володимир Зеленський 17 жовтня у Брюсселі сказав, що сподівається переконати канцлера Олафа Шольца щодо важливих для України далекобійних засобів, як і підтримки її запрошення у НАТО.

Шольц, коментуючи представлений "план перемоги", одним із пунктів якого є запрошення України в НАТО, зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".

Також 22 жовтня Зеленський заявив, що вважає, що Берлін пом’якшив свій скепсис щодо вступу України до НАТО.

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