Шольц упорствует дать разрешение Украине на удары по РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Шольц упорствует дать разрешение Украине на удары по РФ

Шольц
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Источник:  Welt

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не позволит Украине бить по России немецким оружием, даже если другие страны дадут такие разрешения.

Главные тезисы

  • Шольц отказывается давать Украине разрешение на удары по РФ немецким оружием, даже при наличии разрешения от других стран.
  • Германия остается осторожной в предоставлении Украине дальнобойного оружия из-за опасений эскалации конфликта с Россией.
  • Представители федеральной коалиции Германии призвали к разблокировке поставок Украине оружия для дальнобойных ударов, хотя Шольц не поддержал такие инициативы.

Шольц не хочет давать Украине разрешение на дальнобойные удары по РФ

Об этом канцлер ФРГ сказал во время общения с гражданами в городе Пренцлау в Браденбурге.

Шольц подчеркнул, что он в любом случае будет придерживаться своего отказа позволить Украине использовать немецкое оружие дальнего радиуса действия для атак на цели в глубине России.

Это остается в силе. Именно поэтому я буду придерживаться своей позиции даже если другие страны решат иначе… Я не буду этого делать, потому что считаю, что это проблема.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

Комментируя сообщения о том, что США могут снять имеющиеся ограничения, он также отметил, что не все спекуляции правдивы.

13 сентября политики из Свободной демократической партии Германии и "Зеленых", входящие в федеральную коалицию, призвали разблокировать поставки Украине крылатых ракет Taurus для дальнобойных ударов по России.

Хотя США, Британия и Франция передали Киеву собственные дальнобойные ракеты, Германия по-прежнему выступает против предоставления Украине Taurus, опасаясь эскалации со стороны Москвы.

Шольц не поддержал новую идею Зеленского по защите Украины

По словам канцлера ФРГ, по состоянию на сегодняшний день он не готов снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ.

Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу.

Как уже упоминалось ранее, глава государства Владимир Зеленский во время саммита призвал союзников Киева усилить противовоздушную оборону Украины и снять ограничения по ударам западным оружием по целям на территории России.

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