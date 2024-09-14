Шольц затявся дати дозвіл Україні на удари по РФ
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Шольц затявся дати дозвіл Україні на удари по РФ

Шольц
Джерело:  Welt

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не дозволятиме Україні бити по Росії німецькою зброєю, навіть якщо інші країни дадуть такі дозволи.

Головні тези:

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється надавати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії німецькою зброєю.
  • Німеччина тримається своєї позиції щодо обмеження постачання крилатих ракет Taurus для України, щоб уникнути ескалації конфлікту з РФ.
  • Олаф Шольц не підтримав ідею Зеленського щодо захисту України за допомогою західної зброї проти Росії.
  • США та інші країни, незважаючи на обмеження, передали Україні деяку далекобійну зброю, але Німеччина залишається обережною у цьому питанні.

Шольц не хоче давати Україні дозвіл на далекобійні удари по РФ

Про це канцлер ФРН сказав під час спілкування з громадянами у місті Пренцлау в Браденбурзі.

Шольц підкреслив, що він у будь-якому випадку буде дотримуватися своєї відмови дозволити Україні використовувати німецьку зброю дальнього радіуса дії для атак на цілі в глибині Росії.

Це залишається в силі. Саме тому я буду дотримуватися своєї позиції, навіть якщо інші країни вирішать інакше… Я не буду цього робити, тому що вважаю, що це проблема.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

Коментуючи повідомлення про те, що США можуть зняти наявні обмеження, він також зазначив, що не всі спекуляції є правдивими.

13 вересня політики із Вільної демократичної партії Німеччини та "Зелених", які входять до федеральної коаліції, вкотре закликали розблокувати постачання Україні крилатих ракет Taurus для далекобійних ударів по Росії.

Хоча США, Британія і Франція передали Києву власні далекобійні ракети, Німеччина досі виступає проти надання Україні Taurus, побоюючись ескалації з боку Москви.

Шольц не підтримав нову ідею Зеленського щодо захисту України

За словами канцлера ФРН, станом на сьогодні він не готовий зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ.

Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього.

Як уже згадувалося раніше, глава держави Володимир Зеленський під час саміту закликав союзників Києва посилити протиповітряну оборону України та зняти обмеження щодо ударів західною зброєю по цілях на території Росії.

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