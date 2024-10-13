Солдат РФ подорвал важную технику оккупантов на фронте — видео

Солдат русской армии устроил диверсию на фронте, уничтожив важную технику окупантов. В частности, он дотла сжег российскую БРДМ на Донецком направлении.
Главные тезисы
- Солдат русской армии провел успешную диверсию, уничтожив российскую технику на фронте.
- Диверсант сжег бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ), играющую ключевую роль в защите вражеских разведывательных подразделений.
- Подобные акции становятся все чаще в рядах российской армии, согласно данным движения “АТЕШ”.
- Генштаб сообщил о значительных потерях армии РФ за сутки, включая уничтожение большого количества техники и боевой техники оккупантов.
- Диверсии и успешные операции на фронте продолжаются, оказывая существенное воздействие на противника.
Россиянин уничтожил российскую БРДМ на фронте
Как отмечается, агент движения "АТЕШ" среди российских военнослужащих провел успешную диверсию.
Он уничтожил бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) ВС РФ в Донецком направлении.
По данным партизан, вблизи села Новокатериновка агенту удалось поджечь технику, выполнявшую разведывательные и патрульные задания.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8971 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 17 876 (+49) ед;
артиллерийских систем — 19 410 (+29) ед;
РСЗО — 1231 (+1) ед.;
средства ПВО — 978 (+2) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 992 (+45) ед;
крылатых ракет — 2619 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 26 584 (+71) ед;
специальной техники — 3435 (+1) ед.
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