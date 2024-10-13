Солдат РФ підірвав важливу техніку окупантів на фронті — відео
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Солдат РФ підірвав важливу техніку окупантів на фронті — відео

Солдат РФ підірвав важливу техніку окупантів на фронті — відео
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Джерело:  АТЕШ

Солдат російської армії влаштував диверсію на фронті, знищивши важливу техніку окупантів. Зокрема він вщент спалив російську БРДМ на Донецькому напрямку.

Головні тези:

  • Солдат російської армії влаштував диверсію на фронті, знищивши важливу техніку окупантів, у тому числі російську БРДМ на Донецькому напрямку.
  • За даними Генштабу, сили оборони за останню добу знищили значну кількість російських загарбників та техніки, включаючи танки, БРДМ, артилерійські системи, літаки та інше.
  • Диверсійні акції на фронті стають все частішими в російській армії, що свідчить про посилення опору та протистояння режиму окупантів.
  • Солдат російської армії знищив ключову техніку окупантів, яка виконувала розвідку та захист розвідувальних підрозділів на фронті.
  • У результаті диверсії була підпалена та повністю знищена БРДМ, що призводить до значних втрат та обмежує можливості російських окупантів на фронті.

Росіянин знищив російську БРДМ на фронті

Як зазначається, агент руху "АТЕШ" з-поміж російських військовослужбовців провів успішну диверсію.

Він знищив броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) ЗС РФ на Донецькому напрямку.

За даними партизанів, поблизу села Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання.

В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів окупантів, була повністю знищена. Подібні акції стають все частішими в лавах російської армії, — зазначають в "АТЕШ".

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1300 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8971 (+9) од.;

  • бойових броньованих машин — 17 876 (+49) од.;

  • артилерійських систем — 19 410 (+29) од.;

  • РСЗВ — 1231 (+1) од.;

  • засоби ППО — 978 (+2) од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 329 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 992 (+45) од.;

  • крилатих ракет — 2619 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 26 584 (+71) од.;

  • спеціальної техніки — 3435 (+1) од.

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