Солдаты РФ останутся без телефонов на фронте — какая причина

Власти РФ решили лишить окупантов возможности коммуникации, отбирая у них гаджеты. причиной тому стали массовые истоки информации о потерях РФ в войне против Украины.
Главные тезисы
- Несоблюдение требования о лишении гаджетов может повлечь дисциплинарный арест до 10 дней.
- Российские военкоры выразили недовольство нововведением, опасаясь потери управляемости войсками на фронте.
- Президент Украины утверждает, что армия РФ теряет значительно больше своих солдат, чем ВСУ, подчеркивая их неэффективность в боевых действиях.
- Потеря коммуникационных средств может существенно повлиять на обстановку на фронте и степень поддержки со стороны семей и общества.
У оккупантов РФ будут забирать гаджеты из-за истоков об их
Как отмечается, за несоблюдение такого требования от Госдумы РФ российским захватчикам будет грозить дисциплинарный арест до 10 дней.
Как объясняется в сообщении, главной причиной такого шага являются массовые утечки информации о потерях врага в Украине.
Оккупанты в телефонных разговорах жалуются своим родным о тотальном нарушении их прав со стороны командования, невыплате обещанных средств, огромных потерях и нежелании умереть в украинских посадках.
Таким нововведением недовольны российские военкоры, утверждающие, что такой шаг при его неукоснительном выполнении в зоне проведения боевых действий приведет к "абсолютной парализации органов военного управления и потере управляемости войсками".
Как Зеленский комментирует потери ВСУ и армии РФ
Как заявил недавно глава государства Владимир Зеленский, он не имеет права раскрывать потери Вооруженных сил Украины в войне против РФ.
Прежде всего, это связано с тем, что враг не должен получить такую важную информацию.
Однако украинский лидер также официально подтвердил, что армия РФ теряет гораздо больше своих солдат, чем ВСУ.
Согласно данным президента, если у Вооруженных сил Украины один убит на 6-8 раненых, то у российских окупантов — каждый второй-третий.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-