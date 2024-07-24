Солдаты РФ останутся без телефонов на фронте — какая причина

Власти РФ решили лишить окупантов возможности коммуникации, отбирая у них гаджеты. причиной тому стали массовые истоки информации о потерях РФ в войне против Украины.

У оккупантов РФ будут забирать гаджеты из-за истоков об их

Как отмечается, за несоблюдение такого требования от Госдумы РФ российским захватчикам будет грозить дисциплинарный арест до 10 дней.

Как объясняется в сообщении, главной причиной такого шага являются массовые утечки информации о потерях врага в Украине.

Оккупанты в телефонных разговорах жалуются своим родным о тотальном нарушении их прав со стороны командования, невыплате обещанных средств, огромных потерях и нежелании умереть в украинских посадках.

Из-за таких "новостей" случаются единичные случаи, когда мамки или жены "героев" задают ненужные вопросы властям, — объясняют в ЦНС. Поделиться

Таким нововведением недовольны российские военкоры, утверждающие, что такой шаг при его неукоснительном выполнении в зоне проведения боевых действий приведет к "абсолютной парализации органов военного управления и потере управляемости войсками".

Как Зеленский комментирует потери ВСУ и армии РФ

Как заявил недавно глава государства Владимир Зеленский, он не имеет права раскрывать потери Вооруженных сил Украины в войне против РФ.

Прежде всего, это связано с тем, что враг не должен получить такую важную информацию.

Однако украинский лидер также официально подтвердил, что армия РФ теряет гораздо больше своих солдат, чем ВСУ.

Согласно данным президента, если у Вооруженных сил Украины один убит на 6-8 раненых, то у российских окупантов — каждый второй-третий.