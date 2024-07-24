Солдати РФ залишаться без телефонів на фронті — яка причина

Влада РФ вирішила позбавити окупантів можливості комунікації, відбираючи у них гаджети. причиною тому стали масові витоки інформації щодо втрат РФ у війні проти України.

У окупантів РФ забиратимуть гаджети через витоки про їхні

Як зазначається, за недотримання такої вимоги від Держдуми РФ російським загарбникам буде загрожувати дисциплінарний арешт до 10 діб.

Як пояснюється в повідомленні, головною причиною такого кроку є масові витоки інформації про втрати ворога в Україні.

Окупанти у телефонних розмовах скаржаться своїм рідним про тотальне порушення їх прав з боку командування, невиплату обіцяних коштів, величезні втрати та небажання померти в українських посадках.

Через такі "новини" трапляються поодинокі випадки, коли мамки чи дружини "героїв" ставлять непотрібні питання владі, — пояснюють у ЦНС. Поширити

Таким нововведенням незадоволені російські воєнкори, які стверджують, що такий крок за його неухильного виконання в зоні проведення бойових дій призведе до "абсолютної паралізації органів військового управління та втрати керованості військами".

Як Зеленський коментує втрати ЗСУ та армії РФ

Як заявив нещодавно глава держави Володимира Зеленський він не має права розкривати втрати Збройних сил України у війні проти РФ.

Насамперед це пов’язано з тим, що ворог не повинен отримати таку важливу інформацію.

Проте український лідер також офіційно підтвердив, що армія РФ втрачає набагато більше своїх солдатів, аніж ЗСУ.

Згідно з даними президента, якщо у Збройних сил України один вбитий на 6-8 поранених, то у російських окупантів — кожен другий-третій.