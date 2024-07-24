Солдати РФ залишаться без телефонів на фронті — яка причина
Категорія
Світ
Дата публікації

Солдати РФ залишаться без телефонів на фронті — яка причина

Солдати РФ залишаться без телефонів на фронті — яка причина
Джерело:  ЦНС

Влада РФ вирішила позбавити окупантів можливості комунікації, відбираючи у них гаджети. причиною тому стали масові витоки інформації щодо втрат РФ у війні проти України.

Головні тези:

 

  • Це рішення може призвести до паралізації військового управління та втрати керованості військами в зоні бойових дій.
  • Президент Зеленський не розкриває втрати ЗСУ, але підтверджує, що армія РФ втрачає набагато більше солдатів. Це свідчить про неефективність бойових операцій російських окупантів.
  • Заборона використання телефонів на фронті може обмежити спілкування окупантів із рідними, які дізнаються про реальну ситуацію на передовій, включаючи невиплату коштів та небажання померти в українських посадках.

У окупантів РФ забиратимуть гаджети через витоки про їхні

Як зазначається, за недотримання такої вимоги від Держдуми РФ російським загарбникам буде загрожувати дисциплінарний арешт до 10 діб.

Як пояснюється в повідомленні, головною причиною такого кроку є масові витоки інформації про втрати ворога в Україні.

Окупанти у телефонних розмовах скаржаться своїм рідним про тотальне порушення їх прав з боку командування, невиплату обіцяних коштів, величезні втрати та небажання померти в українських посадках.

Через такі "новини" трапляються поодинокі випадки, коли мамки чи дружини "героїв" ставлять непотрібні питання владі, — пояснюють у ЦНС.

Таким нововведенням незадоволені російські воєнкори, які стверджують, що такий крок за його неухильного виконання в зоні проведення бойових дій призведе до "абсолютної паралізації органів військового управління та втрати керованості військами".

Як Зеленський коментує втрати ЗСУ та армії РФ

Як заявив нещодавно глава держави Володимира Зеленський він не має права розкривати втрати Збройних сил України у війні проти РФ.

Насамперед це пов’язано з тим, що ворог не повинен отримати таку важливу інформацію.

Проте український лідер також офіційно підтвердив, що армія РФ втрачає набагато більше своїх солдатів, аніж ЗСУ.

Згідно з даними президента, якщо у Збройних сил України один вбитий на 6-8 поранених, то у російських окупантів — кожен другий-третій.

Тобто це говорить про те що вони не борються за виживання своєї людини, вони залишають її на полі бою. І тому я не можу порівнювати цей процес зі "скільки ще ми можемо, — зазначив Зеленський.

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