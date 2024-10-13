Солдаты РФ убили еще трех украинцев в Донецкой области

Российские захватчики продолжают терроризировать гражданских украинцев в разных регионах Украины. 13 октября в результате атак РФ погибли еще трое жителей Донецкой области.
Главные тезисы
- В этот же день россияне ранили еще троих украинцев в регионе.
- Ситуация на фронте остается напряженной, однако украинские воины успешно сдерживают наступление армии РФ.
- В течение суток произошло 80 боевых столкновений.
Россияне снова обстреляли Донецкую область
Как сообщает Донецкая областная прокуратура, 13 октября в городе Часов Яр в результате артиллерийской атаки погибла пенсионерка 78 лет, а 66-летняя женщина получила осколочные ранения конечностей.
Кроме того, указано, что чуть позже российские оккупанты ударили по частному сектору с РСЗО "Смерч". Погибла еще одна горожанка — 55 лет.
Местные власти также добавляют, что солдаты РФ травмировали гражданского 55 лет в г. Лиман, по предварительным данным, использовав РСЗО "Смерч".
Еще один 69-летний мужчина ранен в результате обстрела россиянами г. Покровска. У пострадавшего диагностировано осколочное ранение грудной клетки.
Что важно знать о ситуации на фронте 13 октября
Ситуация на поле боя на сегодня остается напряженной. Генштаб ВСУ сообщает, что украинские воины продолжают успешно сдерживать наступление армии РФ.
В течение суток произошло 80 боевых столкновений.
Кроме того, указано, что россияне снова бомбят Курскую область, то есть собственную территорию.
Страна-агрессорка нанесла девять ударов двенадцатью управляемыми авиабомбами по собственным городам и селам.
13 октября горячее всего на Кураховском направлении, оккупанты там провели 19 атак.
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