Солдаты РФ убили еще трех украинцев в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ убили еще трех украинцев в Донецкой области

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Россияне снова обстреляли Донецкую область
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Российские захватчики продолжают терроризировать гражданских украинцев в разных регионах Украины. 13 октября в результате атак РФ погибли еще трое жителей Донецкой области.

Главные тезисы

  • В этот же день россияне ранили еще троих украинцев в регионе.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, однако украинские воины успешно сдерживают наступление армии РФ.
  • В течение суток произошло 80 боевых столкновений.

Россияне снова обстреляли Донецкую область

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, 13 октября в городе Часов Яр в результате артиллерийской атаки погибла пенсионерка 78 лет, а 66-летняя женщина получила осколочные ранения конечностей.

Кроме того, указано, что чуть позже российские оккупанты ударили по частному сектору с РСЗО "Смерч". Погибла еще одна горожанка — 55 лет.

В результате вражеского артиллерийского обстрела поселка Вишневое Покровского района смертельно ранен 75-летний житель.

Местные власти также добавляют, что солдаты РФ травмировали гражданского 55 лет в г. Лиман, по предварительным данным, использовав РСЗО "Смерч".

Еще один 69-летний мужчина ранен в результате обстрела россиянами г. Покровска. У пострадавшего диагностировано осколочное ранение грудной клетки.

Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Что важно знать о ситуации на фронте 13 октября

Ситуация на поле боя на сегодня остается напряженной. Генштаб ВСУ сообщает, что украинские воины продолжают успешно сдерживать наступление армии РФ.

В течение суток произошло 80 боевых столкновений.

Приграничные населенные пункты Сумской области продолжают страдать от артобстрелов с территории российской федерации. От огня ствольной артиллерии пострадала Бобиловка. Также агрессор нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Сосновка, Мишутино, Глухов, Обода и Белая Береза, применив 13 КАБов.

Кроме того, указано, что россияне снова бомбят Курскую область, то есть собственную территорию.

Страна-агрессорка нанесла девять ударов двенадцатью управляемыми авиабомбами по собственным городам и селам.

13 октября горячее всего на Кураховском направлении, оккупанты там провели 19 атак.

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