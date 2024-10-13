Солдати РФ вбили ще трьох українців на Донеччині

Російські загарбники продовжують тероризувати цивільних українців у різних регіонах України. 13 жовтня внаслідок атак РФ загинули ще троє мешканців Донецької області.
Головні тези:
- Цього ж дня росіяни поранили ще трьох українців у регіоні.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, однак українські воїни успішно стримують наступ армії РФ.
- Протягом доби відбулося 80 бойових зіткнень.
Росіяни знову обстріляли Донецьку область
Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, 13 жовтня у місті Часів Яр внаслідок артилерійської атаки загинула пенсіонерка 78 років, а 66-річна жінка зазнала осколкових поранень кінцівок.
Окрім того, наголошується, що трохи пізніше російські окупанти вдарили по приватному сектору з РСЗВ "Смерч". Загинула ще містянка — 55 років.
Місцева влада також додає, що солдати РФ травмували цивільного 55 років у м. Лиман, за попередніми даними, використавши РСЗВ "Смерч".
Ще одного 69-річного чоловіка поранено внаслідок обстрілу росіянами м. Покровськ. У постраждалого діагностовано осколкове поранення грудної клітки.
Що важливо знати про ситуацію на фронті 13 жовтня
Ситуація на полі бою станом на сьогодні залишається напруженою. Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські воїни продовжують успішно стримувати наступ армії РФ.
Протягом поточної доби відбулося 80 бойових зіткнень.
Окрім того, наголошується, що росіяни знову бомбардують Курську область — тобто власну територію.
Країна-агресорка завдала дев’ять ударів дванадцятьма керованими авіабомбами по власним містам і селам.
13 жовтня найгарячіше на Курахівському напрямку, окупанти там провели 19 атак.
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