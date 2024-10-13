Солдати РФ вбили ще трьох українців на Донеччині

Російські загарбники продовжують тероризувати цивільних українців у різних регіонах України. 13 жовтня внаслідок атак РФ загинули ще троє мешканців Донецької області.

Росіяни знову обстріляли Донецьку область

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, 13 жовтня у місті Часів Яр внаслідок артилерійської атаки загинула пенсіонерка 78 років, а 66-річна жінка зазнала осколкових поранень кінцівок.

Окрім того, наголошується, що трохи пізніше російські окупанти вдарили по приватному сектору з РСЗВ "Смерч". Загинула ще містянка — 55 років.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу селища Вишневе Покровського району смертельно поранено 75-річного жителя. Поширити

Місцева влада також додає, що солдати РФ травмували цивільного 55 років у м. Лиман, за попередніми даними, використавши РСЗВ "Смерч".

Ще одного 69-річного чоловіка поранено внаслідок обстрілу росіянами м. Покровськ. У постраждалого діагностовано осколкове поранення грудної клітки.

Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Що важливо знати про ситуацію на фронті 13 жовтня

Ситуація на полі бою станом на сьогодні залишається напруженою. Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські воїни продовжують успішно стримувати наступ армії РФ.

Протягом поточної доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Прикордонні населені пункти Сумської області продовжують потерпати від артобстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії постраждала Бобилівка. Також, агресор завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Соснівка, Мишутине, Глухів, Ободи та Біла Береза, застосувавши 13 КАБів. Поширити

Окрім того, наголошується, що росіяни знову бомбардують Курську область — тобто власну територію.

Країна-агресорка завдала дев’ять ударів дванадцятьма керованими авіабомбами по власним містам і селам.

13 жовтня найгарячіше на Курахівському напрямку, окупанти там провели 19 атак.