По информации разведки Минобороны Великобритании, в рядах оккупационной армии РФ в Украине наблюдается острая нехватка питьевой воды.

Что известно о дефиците питьевой воды у российских окупантов в Украине

Ущерб, нанесенный во время российских ударов по коммунальной инфраструктуре, теперь почти наверняка сокращают водоснабжение. Любые проблемы с водоснабжением будут усугублены периодом температуры выше средней в регионе, - подчеркивается в отчете разведки Минобороны Британии. Поделиться

Отмечается, что 23 июля один из российских милблогеров заявил, что ежедневная норма питьевой воды на каждого солдата оккупационной армии РФ была ограничена одним литром.

Это эквивалентно четверти минимально рекомендуемой потребности в воде для работы в условиях высоких температур.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 August 2024.



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Как нехватка питьевой воды повлияет на действия российских окупантов в Украине

Подчеркивается, что летчики оккупационной армии РФ вынуждены были обратиться к местным жителям на оккупированных украинских территориях с просьбой предоставить воду.

При этом российский военкор выступил с обращением в российские водоснабжающие компании с просьбой поставлять российским военным базам дополнительную воду в Ростове, Воронеже и Крыму.

В британской разведке также отмечают, что из-за острой нехватки питьевой воды некоторые российские воинские части были вынуждены импровизировать попытки фильтрации, используя лужи для ежедневной потребности в воде.

Поэтому в рядах оккупационной армии РФ возросло количество инфекционных болезней, которые распространяются среди российских захватчиков.