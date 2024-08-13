По информации разведки Минобороны Великобритании, в рядах оккупационной армии РФ в Украине наблюдается острая нехватка питьевой воды.
Главные тезисы
- Разведка Британии подтверждает нехватку питьевой воды у солдат РФ в Украине, что приводит к импровизации и питью воды из луж.
- Недостаток воды у российских военных увеличивает риск инфекционных заболеваний, что может отразиться на их моральном духе и боеспособности.
- Летчики армии РФ вынуждены обращаться за водой к местным жителям, а правительство просит водоснабжающие компании поставлять дополнительную воду в различные регионы.
- Дефицит воды у российских оккупантов в Украине усложняет жизнь российским оккупантам и может иметь серьезные негативные последствия для армии РФ.
- Импровизация в использовании воды из луж и ограниченный доступ к питьевой воде создают потенциальные проблемы для военных операций в регионе.
Что известно о дефиците питьевой воды у российских окупантов в Украине
Отмечается, что 23 июля один из российских милблогеров заявил, что ежедневная норма питьевой воды на каждого солдата оккупационной армии РФ была ограничена одним литром.
Это эквивалентно четверти минимально рекомендуемой потребности в воде для работы в условиях высоких температур.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 August 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 13, 2024
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Как нехватка питьевой воды повлияет на действия российских окупантов в Украине
Подчеркивается, что летчики оккупационной армии РФ вынуждены были обратиться к местным жителям на оккупированных украинских территориях с просьбой предоставить воду.
При этом российский военкор выступил с обращением в российские водоснабжающие компании с просьбой поставлять российским военным базам дополнительную воду в Ростове, Воронеже и Крыму.
В британской разведке также отмечают, что из-за острой нехватки питьевой воды некоторые российские воинские части были вынуждены импровизировать попытки фильтрации, используя лужи для ежедневной потребности в воде.
Поэтому в рядах оккупационной армии РФ возросло количество инфекционных болезней, которые распространяются среди российских захватчиков.
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