Солдаты РФ в Украине вынуждены пить воду из луж — разведка Британии
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ в Украине вынуждены пить воду из луж — разведка Британии

Минобороны Британии
Солдат РФ
Читати українською

По информации разведки Минобороны Великобритании, в рядах оккупационной армии РФ в Украине наблюдается острая нехватка питьевой воды.

Главные тезисы

  • Разведка Британии подтверждает нехватку питьевой воды у солдат РФ в Украине, что приводит к импровизации и питью воды из луж.
  • Недостаток воды у российских военных увеличивает риск инфекционных заболеваний, что может отразиться на их моральном духе и боеспособности.
  • Летчики армии РФ вынуждены обращаться за водой к местным жителям, а правительство просит водоснабжающие компании поставлять дополнительную воду в различные регионы.
  • Дефицит воды у российских оккупантов в Украине усложняет жизнь российским оккупантам и может иметь серьезные негативные последствия для армии РФ.
  • Импровизация в использовании воды из луж и ограниченный доступ к питьевой воде создают потенциальные проблемы для военных операций в регионе.

Что известно о дефиците питьевой воды у российских окупантов в Украине

Ущерб, нанесенный во время российских ударов по коммунальной инфраструктуре, теперь почти наверняка сокращают водоснабжение. Любые проблемы с водоснабжением будут усугублены периодом температуры выше средней в регионе, - подчеркивается в отчете разведки Минобороны Британии.

Отмечается, что 23 июля один из российских милблогеров заявил, что ежедневная норма питьевой воды на каждого солдата оккупационной армии РФ была ограничена одним литром.

Это эквивалентно четверти минимально рекомендуемой потребности в воде для работы в условиях высоких температур.

Как нехватка питьевой воды повлияет на действия российских окупантов в Украине

Подчеркивается, что летчики оккупационной армии РФ вынуждены были обратиться к местным жителям на оккупированных украинских территориях с просьбой предоставить воду.

При этом российский военкор выступил с обращением в российские водоснабжающие компании с просьбой поставлять российским военным базам дополнительную воду в Ростове, Воронеже и Крыму.

В британской разведке также отмечают, что из-за острой нехватки питьевой воды некоторые российские воинские части были вынуждены импровизировать попытки фильтрации, используя лужи для ежедневной потребности в воде.

Поэтому в рядах оккупационной армии РФ возросло количество инфекционных болезней, которые распространяются среди российских захватчиков.

Нехватка воды, ведущая к обезвоживанию и повышенному риску заражения, наверняка скажется на моральном духе и эффективности, - заключают представители разведки Минобороны Британии.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка США разоблачила новую стратегию России по вмешательству в выборы
Выборы в США
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия преследует мигрантов для вербовки к войне против Украины — разведка Британии
Россия преследует мигрантов для вербовки к войне против Украины — разведка Британии
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитики развенчали ложь России о 28 потерянных населенных пунктах на Курщине
Военный ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?