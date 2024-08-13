За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, у лавах окупаційної армії РФ в Україні спостерігається гостра нестача питної води.
Головні тези:
- Розвідка Британії підтверджує гостру нестачу питної води в окупаційній армії РФ в Україні.
- Брак води веде до імпровізаційних спроб фільтрації та використання стоячих калюж для забезпечення потреб у воді для солдат.
- За нестачі питної води зростає кількість інфекційних хвороб серед російських військових, що може вплинути на їхній моральний дух та ефективність.
- Льотчики армії РФ звертаються до місцевих жителів за водою, а уряд просить водопостачальні компанії постачати додаткову воду на території Ростову, Воронежа та Криму.
- Брак питної води серйозно ускладнює життя солдатів та має потенційно негативні наслідки для армії РФ в Україні.
Що відомо про дефіцит питної води в російських окупантів в Україні
Зазначається, що 23 липня один з російських мілблогерів заявив, що щоденна норма питної води на кожного солдата окупаційної армії РФ була обмежена одним літром.
Це еквівалентно чверті мінімально рекомендованої потреби у воді для роботи в умовах високих температур.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 August 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 13, 2024
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Як брак питної води вплине на дії російських окупантів в Україні
Підкреслюється, що льотчики окупаційної армії РФ змушені були звернутись до місцевих жителів на окупованих українських територіях із проханням надати води.
При цьому російський воєнкор виступив із зверненням до російських водопостачальних компаній з проханням постачати російським військовим базам додаткову воду у Ростові, Воронежі та Криму.
У британській розвідці також зазначають, що через гостру нестачу питної води деякі російські військові частини були змушені імпровізувати спроби фільтрації, використовуючи стоячі калюжі для щоденної потреби у воді.
Через це у лавах окупаційної армії РФ зросла кількість інфекційних хвороб, які поширюються серед російських загарбників.
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