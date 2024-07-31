Соратнику Путина и заместителю министра обороны РФ объявили подозрение

СБУ объявила подозрение одному из соратников российского диктатора Владимиру Путину, Алексею Дюмину и заместителю министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову.
Главные тезисы
- Дюмин занимался мобилизацией Тульской области для участия в войне против Украины, а Евкуров отвечал за подготовку военнослужащих, участвующих в войне.
- Следствие установило, что обвиняемые скрываются от правосудия, и ведутся активные меры по их наказанию.
- Предыдущие подозрения украинские правоохранители объявили двум российским генералам за причастность к обстрелам энергетических объектов и минированию “зернового коридора”.
Что известно о подозрениях чиновникам РФ
По данным следствия, Алексей Дюмин, бывший телохранитель Путина и нынешний секретарь Государственного совета РФ, занимался мобилизацией Тульской области для боевых действий в Украине.
Он организовал частичную мобилизацию мужчин, создал Центр беспилотных систем и наладил производство FPV-дронов и других беспилотных летательных аппаратов. Дюмин также активно обеспечивал военные нужды РФ.
Следствие отмечает, что Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны РФ, отвечает за подготовку военнослужащих по контракту и мобилизованных лиц, которые затем принимают участие в войне против Украины.
СБУ и Офис генпрокурора сообщили обоим фигурантам о подозрении по ст. 437 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.
Поскольку подозреваемые скрываются от правосудия, продолжаются активные меры по их наказанию.
Предидущие подозрения военным чиновникам РФ
В ноябре 2023 года украинские правоохранители сообщили о подозрении Кобылашу в обстреле Умани в Черкасской области 28 апреля 2023 года.
Тогда погибли по меньшей мере 23 жителя Умани, в том числе шесть детей. Кобылаш ответственен за плотные бомбардировки густонаселенных районов Мариуполя и другие массированные атаки российской авиации.
5 марта 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Сергея Кобылаша .
Кроме того, СБУ объявила подозрения двум российским генералам за причастность к обстрелам энергетических объектов и минированию "зернового коридора".
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