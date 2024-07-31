Соратнику Путина и заместителю министра обороны РФ объявили подозрение
Категория
Украина
Дата публикации

Соратнику Путина и заместителю министра обороны РФ объявили подозрение

СБУ
Соратнику Путина и заместителю министра обороны РФ объявили подозрение
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СБУ объявила подозрение одному из соратников российского диктатора Владимиру Путину, Алексею Дюмину и заместителю министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову.

Главные тезисы

 

  • Дюмин занимался мобилизацией Тульской области для участия в войне против Украины, а Евкуров отвечал за подготовку военнослужащих, участвующих в войне.
  • Следствие установило, что обвиняемые скрываются от правосудия, и ведутся активные меры по их наказанию.
  • Предыдущие подозрения украинские правоохранители объявили двум российским генералам за причастность к обстрелам энергетических объектов и минированию “зернового коридора”.

Что известно о подозрениях чиновникам РФ

По данным следствия, Алексей Дюмин, бывший телохранитель Путина и нынешний секретарь Государственного совета РФ, занимался мобилизацией Тульской области для боевых действий в Украине.

Он организовал частичную мобилизацию мужчин, создал Центр беспилотных систем и наладил производство FPV-дронов и других беспилотных летательных аппаратов. Дюмин также активно обеспечивал военные нужды РФ.

Следствие отмечает, что Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны РФ, отвечает за подготовку военнослужащих по контракту и мобилизованных лиц, которые затем принимают участие в войне против Украины.

СБУ и Офис генпрокурора сообщили обоим фигурантам о подозрении по ст. 437 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.

Поскольку подозреваемые скрываются от правосудия, продолжаются активные меры по их наказанию.

Предидущие подозрения военным чиновникам РФ

В ноябре 2023 года украинские правоохранители сообщили о подозрении Кобылашу в обстреле Умани в Черкасской области 28 апреля 2023 года.

Тогда погибли по меньшей мере 23 жителя Умани, в том числе шесть детей. Кобылаш ответственен за плотные бомбардировки густонаселенных районов Мариуполя и другие массированные атаки российской авиации.

5 марта 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Сергея Кобылаша .

Кроме того, СБУ объявила подозрения двум российским генералам за причастность к обстрелам энергетических объектов и минированию "зернового коридора".

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