Соратнику Путіна та заступнику міністра оборони РФ оголосили підозру

СБУ оголосила підозру одному з соратників російського диктатора Володимира Путіна, Олексію Дюміну та заступнику міністра оборони РФ Юнус-Беку Євкурову.

Що відомо про підозри високопосадовцям РФ

За даними слідства, Олексій Дюмін, колишній охоронець Путіна і нинішній секретар Державної ради РФ, займався мобілізацією Тульської області для бойових дій в Україні.

Він організував часткову мобілізацію чоловіків, створив Центр безпілотних систем і налагодив виробництво FPV-дронів та інших безпілотних літальних апаратів. Дюмін також активно забезпечував військові потреби РФ.

Слідство зазначає, що Юнус-Бек Євкуров, заступник міністра оборони РФ, відповідає за підготовку військовослужбовців за контрактом і мобілізованих осіб, які потім беруть участь у війні проти України.

СБУ та Офіс генпрокурора повідомили обом фігурантам про підозру за ст. 437 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за планування, підготовку, розв'язання та ведення агресивної війни.

Оскільки підозрювані переховуються від правосуддя, тривають активні заходи для їхнього покарання.

Попередні підозри військовим посадовцям РФ

У листопаді 2023 року українські правоохоронці повідомили про підозру Кобилашу в обстрілі Умані на Черкащині 28 квітня 2023 року.

Тоді загинуло щонайменше 23 мешканці Умані, серед них шість дітей. Кобилаш відповідальний за щільні бомбардування густонаселених районів Маріуполя та інші масовані атаки російської авіації.

5 березня 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Сергія Кобилаша.