Сорвать курс евроинтеграции Молдовы. Россия разработала наглый план вмешательства в парламентские выборы
Дата публикации

Сорвать курс евроинтеграции Молдовы. Россия разработала наглый план вмешательства в парламентские выборы

Молдова
Источник:  Bloomberg

Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдавии и намерена сорвать курс страны на интеграцию с ЕС.

Главные тезисы

  • Россия разработала наглый план вмешательства в парламентские выборы Молдовы для изменения курса страны на евроинтеграцию.
  • Стратегия вмешательства включает в себя тактики от дезинформации в соцсетях до подкупа избирателей и провокаций в день голосования.
  • Молдова рассматривается Россией как ключевой плацдарм геополитического противостояния, где целью является смещение президента Майи Санду и приход к власти пророссийских сил.

Выборы в Молдове. Россия будет нагло вмешиваться — есть план

Согласно документам, полученным агентством, стратегия была согласована Кремлем еще весной и направлена на то, чтобы снизить шансы партии президента Майи Санду "Действие и солидарность" на голосовании 28 сентября.

Конечной целью называют смещение Санды и приход к власти пророссийских сил.

Молдова, расположенная между Украиной и Румынией, рассматривается как ключевой плацдарм геополитического противостояния. Год назад в стране прошел референдум о вступлении в ЕС, сопровождавшийся обвинениями властей в российском вмешательстве.

Документы показывают, что Россия готова привлечь широкий спектр тактик — от вербовки молдаван за рубежом для голосования на участках до организации протестов и масштабной дезинформации в соцсетях.

В планах Кремля также использование компромата давления на чиновников и срыв работы выборных органов. Предусмотрено распространение фейков через Telegram, TikTok, Facebook и даже колл-центры.

Президент Майя Санду предупредила:

Цель Кремля ясна — захватить Молдову через выборы, использовать нас против Украины и превратить в плацдарм для гибридных атак на Европейский союз.

Майя Санду

Майя Санду

Президент Молдовы

Молдавская полиция активно борется с дезинформацией и схемами подкупа голосов. В августе власти заблокировали сотни аккаунтов в TikTok, а в сентябре изъяли более 300 тысяч долларов в рамках дела о подкупе избирателей.

ЕС выразил поддержку Кишиневу, а лидеры Франции, Германии и Польши в конце августа посетили Молдову, заявив о важности сохранения европейского курса.

Европейские чиновники уверены, что Россия выделила сотни миллионов долларов на вмешательство в выборы. По их данным, Кремль намерен не только усилить пророссийские силы, но и создать видимость конкурентной борьбы с тем, чтобы ослабить позиции Санду.

Документы также показывают, что Москва делает ставку на молодежь, криминальные группировки и спортивные клубы, которые могут использоваться для уличных провокаций в день голосования и после него.

