Сорвать курс евроинтеграции Молдовы. Россия разработала наглый план вмешательства в парламентские выборы

Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдавии и намерена сорвать курс страны на интеграцию с ЕС.
Согласно документам, полученным агентством, стратегия была согласована Кремлем еще весной и направлена на то, чтобы снизить шансы партии президента Майи Санду "Действие и солидарность" на голосовании 28 сентября.
Конечной целью называют смещение Санды и приход к власти пророссийских сил.
Молдова, расположенная между Украиной и Румынией, рассматривается как ключевой плацдарм геополитического противостояния. Год назад в стране прошел референдум о вступлении в ЕС, сопровождавшийся обвинениями властей в российском вмешательстве.
В планах Кремля также использование компромата давления на чиновников и срыв работы выборных органов. Предусмотрено распространение фейков через Telegram, TikTok, Facebook и даже колл-центры.
Президент Майя Санду предупредила:
Молдавская полиция активно борется с дезинформацией и схемами подкупа голосов. В августе власти заблокировали сотни аккаунтов в TikTok, а в сентябре изъяли более 300 тысяч долларов в рамках дела о подкупе избирателей.
ЕС выразил поддержку Кишиневу, а лидеры Франции, Германии и Польши в конце августа посетили Молдову, заявив о важности сохранения европейского курса.
Европейские чиновники уверены, что Россия выделила сотни миллионов долларов на вмешательство в выборы. По их данным, Кремль намерен не только усилить пророссийские силы, но и создать видимость конкурентной борьбы с тем, чтобы ослабить позиции Санду.
Документы также показывают, что Москва делает ставку на молодежь, криминальные группировки и спортивные клубы, которые могут использоваться для уличных провокаций в день голосования и после него.
