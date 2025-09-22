Зірвати курс євроінтеграції Молдови. Росія розробила нахабний план втручання у парламентські вибори
Зірвати курс євроінтеграції Молдови. Росія розробила нахабний план втручання у парламентські вибори

Молдова
Джерело:  Bloomberg

Росія розробила план втручання в парламентські вибори в Молдові і має намір зірвати курс країни на інтеграцію з ЄС.

Головні тези:

  • Росія розробила нахабний план втручання у парламентські вибори Молдови з метою зміни курсу країни на інтеграцію з ЄС.
  • Стратегія містить широкий спектр тактик, від дезінформації в соцмережах до підкупу виборців та провокацій у день голосування.
  • Мета втручання — змінити політичний ландшафт Молдови, захопити країну та використати її проти України та Європейського Союзу.

Вибори у Молдові. Росія нахабно втручатиметься — є план

Згідно з документами, які отримало агентство, стратегія була узгоджена Кремлем ще навесні і спрямована на те, щоб знизити шанси партії президента Майї Санду "Дія і солідарність" на голосуванні 28 вересня.

Кінцевою метою називають зміщення Санду і прихід до влади проросійських сил.

Молдова, що розташована між Україною і Румунією, розглядається як ключовий плацдарм геополітичного протистояння. Рік тому в країні пройшов референдум про вступ до ЄС, який супроводжувався звинуваченнями влади в російському втручанні.

Документи показують, що Росія готова залучити широкий спектр тактик — від вербування молдаван за кордоном для голосування на дільницях до організації протестів і масштабної кампанії дезінформації в соцмережах.

У планах Кремля також використання компромату для тиску на чиновників і зрив роботи виборних органів. Передбачено поширення фейків через Telegram, TikTok, Facebook і навіть кол-центри.

Президент Майя Санду попередила:

Мета Кремля зрозуміла — захопити Молдову через вибори, використати нас проти України і перетворити на плацдарм для гібридних атак на Європейський союз.

Майя Санду

Майя Санду

Президентка Молдови

Молдовська поліція активно бореться з дезінформацією і схемами підкупу голосів. У серпні влада заблокувала сотні акаунтів у TikTok, а у вересні вилучила понад 300 тисяч доларів у рамках справи про підкуп виборців.

ЄС висловив підтримку Кишиневу, а лідери Франції, Німеччини та Польщі наприкінці серпня відвідали Молдову, заявивши про важливість збереження європейського курсу.

Європейські чиновники впевнені, що Росія виділила сотні мільйонів доларів на втручання у вибори. За їхніми даними, Кремль має намір не тільки посилити проросійські сили, а й створити видимість конкурентної боротьби, щоб послабити позиції Санду.

Документи також показують, що Москва робить ставку на молодь, кримінальні угруповання і спортивні клуби, які можуть бути використані для вуличних провокацій у день голосування і після нього.

