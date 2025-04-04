Состояния 500 самых богатых людей мира рекордно сократились — в чем причина

Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира в четверг сократилось на 208 миллиардов долларов из-за объявленных президентом США Дональдом Трампом масштабных пошлин. Больше всего пострадали американские миллиардеры.

Миллиардеры из США пострадали от пошлин Трампа

Это стало четвертым крупнейшим однодневным понижением за 13 лет в истории Bloomberg Billionaires Index и самым большим со времени пандемии COVID-19.

Более половины миллиардеров из списка Bloomberg понесли убытки, снизившись в среднем на 3,3%. Больше всего пострадали американцы Марк Цукерберг и Джефф Безос.

Цукерберг потерял 17,9 млрд долл. после падения акций Meta на 9%, а Безос потерял 15,9 млрд долл. из-за падения акций Amazon также на 9%.

Генеральный директор Tesla Илон Маск потерял 110 млрд долл., в том числе 11 млрд долл. 3 апреля на фоне падения акций производителя электромобилей. В четверг акции компании упали на 5,5% после оглашения тарифов. Поделиться

Гендиректор Carvana Эрнест Гарсия III потерял 1,4 млрд долл. после того, как акции продавца подержанных автомобилей упали на 20%.

Соучредитель Shopify Тоби Лютке потерял 1,5 млрд дол. Акции компании, получающей большую часть дохода от продажи импортных товаров, упали на 20% в Торонто.

Владелец LVMH Бернар Арно также понес убытки, поскольку его состояние уменьшилось на 6 млрд долл. из-за падения акций компании из-за ожидаемых таможенных ограничений на экспорт алкогольных и роскошных товаров в США.