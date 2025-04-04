Состояния 500 самых богатых людей мира рекордно сократились — в чем причина
Категория
Экономика
Дата публикации

Состояния 500 самых богатых людей мира рекордно сократились — в чем причина

Цукерберг
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Источник:  Bloomberg

Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира в четверг сократилось на 208 миллиардов долларов из-за объявленных президентом США Дональдом Трампом масштабных пошлин. Больше всего пострадали американские миллиардеры.

Главные тезисы

  • Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на 208 млрд долл из-за объявленных Трампом пошлин, что привело к крупнейшему за последние 13 лет однодневному снижению по состоянию Bloomberg Billionaires Index.
  • Американские миллиардеры, включая Цукерберга и Безоса, понесли самые значительные убытки. Цукерберг потерял 17,9 млрд долларов из-за падения акций Meta, а Безос - 15,9 млрд долл из-за падения акций Amazon.
  • Почти все миллиардеры из списка Bloomberg понесли убытки, в среднем около 3,3%. В числе пострадавших также Илон Маск, потерявший 110 млрд долл, и другие известные фигуры бизнеса.

Миллиардеры из США пострадали от пошлин Трампа

Это стало четвертым крупнейшим однодневным понижением за 13 лет в истории Bloomberg Billionaires Index и самым большим со времени пандемии COVID-19.

Более половины миллиардеров из списка Bloomberg понесли убытки, снизившись в среднем на 3,3%. Больше всего пострадали американцы Марк Цукерберг и Джефф Безос.

Цукерберг потерял 17,9 млрд долл. после падения акций Meta на 9%, а Безос потерял 15,9 млрд долл. из-за падения акций Amazon также на 9%.

Генеральный директор Tesla Илон Маск потерял 110 млрд долл., в том числе 11 млрд долл. 3 апреля на фоне падения акций производителя электромобилей. В четверг акции компании упали на 5,5% после оглашения тарифов.

Гендиректор Carvana Эрнест Гарсия III потерял 1,4 млрд долл. после того, как акции продавца подержанных автомобилей упали на 20%.

Соучредитель Shopify Тоби Лютке потерял 1,5 млрд дол. Акции компании, получающей большую часть дохода от продажи импортных товаров, упали на 20% в Торонто.

Владелец LVMH Бернар Арно также понес убытки, поскольку его состояние уменьшилось на 6 млрд долл. из-за падения акций компании из-за ожидаемых таможенных ограничений на экспорт алкогольных и роскошных товаров в США.

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