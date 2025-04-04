Статки 500 найбагатших людей світу рекордно скоротилися — у чому причина

Сукупні статки 500 найбагатших людей світу у четвер скоротилися на 208 мільярдів доларів через оголошені президентом США Дональдом Трампом масштабні мита. Найбільше постраждали американські мільярдери.

Мільярдери зі США постраждали від мит Трампа

Це стало четвертим найбільшим одноденним зниженням за 13 років в історії Bloomberg Billionaires Index і найбільшим від часу пандемії COVID-19.

Більш як половина мільярдерів зі списку Bloomberg зазнали збитків, знизившись в середньому на 3,3%. Найбільше постраждали американці Марк Цукерберг і Джефф Безос.

Цукерберг втратив 17,9 млрд дол після падіння акцій Meta на 9%, а Безос втратив 15,9 млрд дол через падіння акцій Amazon також на 9%.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск втратив 110 млрд дол, в тому числі 11 млрд дол 3 квітня на тлі падіння акцій виробника електромобілів. У четвер акції компанії впали на 5,5% після оголошення тарифів. Поширити

Гендиректор Carvana Ернест Гарсія III втратив 1,4 млрд дол після того, як акції продавця вживаних автомобілів впали на 20%.

Співзасновник Shopify Тобі Лютке втратив 1,5 млрд дол. Акції компанії, яка отримує більшу частину доходу від продажу імпортних товарів, впали на 20% у Торонто.

Власник LVMH Бернар Арно також зазнав збитків, оскільки його статки зменшилися на 6 млрд дол через падіння акцій компанії через очікувані митні обмеження на експорт алкогольних та розкішних товарів до США.