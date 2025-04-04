Статки 500 найбагатших людей світу рекордно скоротилися — у чому причина

Сукупні статки 500 найбагатших людей світу у четвер скоротилися на 208 мільярдів доларів через оголошені президентом США Дональдом Трампом масштабні мита. Найбільше постраждали американські мільярдери.
Головні тези:
- Сукупні статки 500 найбагатших людей світу зменшилися на 208 млрд дол через масштабні мита Трампа.
- Найбільше постраждали американські мільярдери, з яких найбільше втратив Цукерберг та Безос.
- Це четверте за останні 13 років найбільше одноденне зниження статків в історії Bloomberg Billionaires Index.
Мільярдери зі США постраждали від мит Трампа
Це стало четвертим найбільшим одноденним зниженням за 13 років в історії Bloomberg Billionaires Index і найбільшим від часу пандемії COVID-19.
Більш як половина мільярдерів зі списку Bloomberg зазнали збитків, знизившись в середньому на 3,3%. Найбільше постраждали американці Марк Цукерберг і Джефф Безос.
Цукерберг втратив 17,9 млрд дол після падіння акцій Meta на 9%, а Безос втратив 15,9 млрд дол через падіння акцій Amazon також на 9%.
Гендиректор Carvana Ернест Гарсія III втратив 1,4 млрд дол після того, як акції продавця вживаних автомобілів впали на 20%.
Співзасновник Shopify Тобі Лютке втратив 1,5 млрд дол. Акції компанії, яка отримує більшу частину доходу від продажу імпортних товарів, впали на 20% у Торонто.
Власник LVMH Бернар Арно також зазнав збитків, оскільки його статки зменшилися на 6 млрд дол через падіння акцій компанії через очікувані митні обмеження на експорт алкогольних та розкішних товарів до США.
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