Спецпредставитель Трампа отложил визит в Украину в инаугурацию

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлогг отложил свой визит в Киев и другие европейские столицы в инаугурацию Трампа, которая состоится 20 января.

Что известно об отмене визита спецпредставителя Трампа

Как отмечается, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг, который должен стать специальным представителем Трампа по Украине и России, изначально планировал приехать в Киев в начале января для встреч с украинскими лидерами.

В рамках этого визита команда Келлогга также готовила переговоры с представителями других европейских столиц, включая Рим и Париж.

Визит должен стать первым официальным мероприятием новой администрации Трампа в Украине после выборов 5 ноября. Однако пока он отложен, и ожидается, что Келлогг приедет в Киев уже после вступления Трампа в должность. Конкретная дата предстоящего визита пока не определена.

Причины перенесения поездки остаются непонятными.

Ни сам Келлогг, ни представители украинского посольства в Вашингтоне не ответили на запросы Reuters по поводу разъяснений.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что способен решить войну в Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Однако значительного прогресса в этом направлении он пока не добился. В то же время скорейшее завершение конфликта остается одним из ключевых приоритетов его новой администрации, — говорится в сообщении Reuters. Поделиться

Келлог хочет выслушать позиции Украины и РФ

Журналисты поинтересовались, планирует ли спецпредставитель визиты в Европу, Россию или Украину.

По словам Келлога, в команде Трампа готовят планы, которые заключаются в том, чтобы "поехать и просто послушать" стороны, поскольку вести переговоры от имени США там еще не уполномочены.

Но не помешает прислушиваться к людям… активнее, учитывая календарь, пытаясь сделать это в ближайшей перспективе и убедиться, что у нас есть правильные элементы, которые мы можем представить президенту Трампа, — заявил Кит Келлог. Поделиться

Он также напомнил, что именно новый президент США будет принимать финальные решения в этой связи.

По словам Келлога, главная цель команды Дональда Трампа — помочь ему добиться успеха для американского народа.