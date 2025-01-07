Спецпредставитель Трампа отложил визит в Украину в инаугурацию

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлогг отложил свой визит в Киев и другие европейские столицы в инаугурацию Трампа, которая состоится 20 января.
Главные тезисы
- Отложенный визит спецпредставителя Трампа в Украину к инаугурации привлек внимание общественности
- Причины отмены визита спецпредставителя Трампа остаются неизвестными
- Планы команды Трампа по поводу визита обсуждаются, надеются посетить Украину после инаугурации
- Быстрое завершение конфликта в Украине является приоритетной задачей для новой администрации Трампа
- В команде Трампа главная цель – помочь президенту добиться успеха для американского народа
Что известно об отмене визита спецпредставителя Трампа
Как отмечается, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг, который должен стать специальным представителем Трампа по Украине и России, изначально планировал приехать в Киев в начале января для встреч с украинскими лидерами.
В рамках этого визита команда Келлогга также готовила переговоры с представителями других европейских столиц, включая Рим и Париж.
Визит должен стать первым официальным мероприятием новой администрации Трампа в Украине после выборов 5 ноября. Однако пока он отложен, и ожидается, что Келлогг приедет в Киев уже после вступления Трампа в должность. Конкретная дата предстоящего визита пока не определена.
Причины перенесения поездки остаются непонятными.
Ни сам Келлогг, ни представители украинского посольства в Вашингтоне не ответили на запросы Reuters по поводу разъяснений.
Келлог хочет выслушать позиции Украины и РФ
Журналисты поинтересовались, планирует ли спецпредставитель визиты в Европу, Россию или Украину.
По словам Келлога, в команде Трампа готовят планы, которые заключаются в том, чтобы "поехать и просто послушать" стороны, поскольку вести переговоры от имени США там еще не уполномочены.
Он также напомнил, что именно новый президент США будет принимать финальные решения в этой связи.
По словам Келлога, главная цель команды Дональда Трампа — помочь ему добиться успеха для американского народа.
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